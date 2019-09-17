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В 29 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов, в Гомельской области объявлен красный уровень опасности

17 сентября 2019 07:42
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Новости Беларуси. На юге Беларуси продолжают активную борьбу с лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 29 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов, в Гомельской области объявлен красный уровень опасности-1

Ситуация в Гомельском и Брестском регионах после выходных стала еще более тревожной. В отдельных районах установлен пятый, самый высокий, класс пожароопасности. Уже потушенные участки леса могут воспламениться в любой момент из-за сильного ветра.

В 29 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов, в Гомельской области объявлен красный уровень опасности-4

Самый крупный пожар, в Столинском районе, удалось остановить только с помощью болотоходов и авиации. Чтобы не допустить движение огня дальше, на помощь привлечены все соседние лесхозы.

В 29 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов, в Гомельской области объявлен красный уровень опасности-7

Константин Скребец, начальник отдела Брестского государственного лесохозяйственного объединения:
За выходные у нас всего возникло десять случаев лесных пожаров. Но из-за того, что оперативно сработали, площади небольшие. Опять сложная обстановка сложилась в Столинском лесхозе. Два пожара в труднодоступных местах. Опять причина возникновения сбор клюквы. В связи с тем, что болота немножко дымились, их заливали водой. Но в связи с тем, что поднялся ветер 20 метров в секунду, их моментально раздуло.

В 29 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов, в Гомельской области объявлен красный уровень опасности-10

Продолжительная засуха, следовательно, и риск новых пожаров, вынуждают идти на самые смелые меры. Запрет на посещение лесов сегодня действует в 29 районах Беларуси, в юго-восточных районах Гомельской области объявлен красный уровень опасности.

В 29 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов, в Гомельской области объявлен красный уровень опасности-13

В 29 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов, в Гомельской области объявлен красный уровень опасности-15

В 29 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов, в Гомельской области объявлен красный уровень опасности-17

# Пожары # общество # Константин Скребец # Фотофакт

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