В 29 районах Беларуси действует запрет на посещение лесов, в Гомельской области объявлен красный уровень опасности

Новости Беларуси. На юге Беларуси продолжают активную борьбу с лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация в Гомельском и Брестском регионах после выходных стала еще более тревожной. В отдельных районах установлен пятый, самый высокий, класс пожароопасности. Уже потушенные участки леса могут воспламениться в любой момент из-за сильного ветра.

Самый крупный пожар, в Столинском районе, удалось остановить только с помощью болотоходов и авиации. Чтобы не допустить движение огня дальше, на помощь привлечены все соседние лесхозы.

Константин Скребец, начальник отдела Брестского государственного лесохозяйственного объединения:

За выходные у нас всего возникло десять случаев лесных пожаров. Но из-за того, что оперативно сработали, площади небольшие. Опять сложная обстановка сложилась в Столинском лесхозе. Два пожара в труднодоступных местах. Опять причина возникновения сбор клюквы. В связи с тем, что болота немножко дымились, их заливали водой. Но в связи с тем, что поднялся ветер 20 метров в секунду, их моментально раздуло.