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Слушатели Академии управления при Президенте будут учиться по-новому

16 сентября 2019 18:33
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Новости Беларуси. Ведущий вуз страны меняет подходы к образованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указом Президента уже утверждены новый Устав Академии и Положение о подготовке кадров. Так что же кардинально поменяется?

Слушатели Академии управления при Президенте будут учиться по-новому-1

Во-первых, совершенствуется система отбора кандидатур для обучения в Академии. Будут откорректированы и программы их подготовки в зависимости от уже имеющегося образования.

Слушатели Академии управления при Президенте будут учиться по-новому-4

Чтобы слушателям не пришлось тратить время на предметы, знание которых они уже подтвердили в предыдущем вузе. Изменится и организация стажировок.

Слушатели Академии управления при Президенте будут учиться по-новому-7

Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Мы рассматриваем возможность выхода из классно-урочной системы работы с такой категорией слушателей. А закрепление слушателя за тем или иным руководителем госоргана и, по сути дела, как работа дублером непосредственно в госоргане, организации в течение определенного периода времени. 

Слушатели Академии управления при Президенте будут учиться по-новому-10

Изменения коснутся и преподавательского состава. На лекции чаще будут приглашать специалистов-практиков в сфере государственного управления.

# Студенты # общество # Геннадий Пальчик # Фотофакт

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