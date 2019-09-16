Слушатели Академии управления при Президенте будут учиться по-новому

Новости Беларуси. Ведущий вуз страны меняет подходы к образованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Указом Президента уже утверждены новый Устав Академии и Положение о подготовке кадров. Так что же кардинально поменяется?

Во-первых, совершенствуется система отбора кандидатур для обучения в Академии. Будут откорректированы и программы их подготовки в зависимости от уже имеющегося образования.

Чтобы слушателям не пришлось тратить время на предметы, знание которых они уже подтвердили в предыдущем вузе. Изменится и организация стажировок.

Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы рассматриваем возможность выхода из классно-урочной системы работы с такой категорией слушателей. А закрепление слушателя за тем или иным руководителем госоргана и, по сути дела, как работа дублером непосредственно в госоргане, организации в течение определенного периода времени.