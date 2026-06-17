В 2026-м в Минской области построят более 1,2 млн кв.м жилья

В 2026 году в Минской области планируется построить более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из них свыше 120 тысяч – арендное, в частности для востребованных специалистов.

Активно растут дома и в Вилейском районе. В 2026 году здесь введут в эксплуатацию 21 290 квадратных метров жилья. Сейчас строится 20-квартирный дом. Общая площадь – 620 квадратных метров. На объекте уже прокладывают коммуникации.

Роман Сак, начальник отдела архитектуры и строительства Вилейского райисполкома:

Планируется в этом году завершить строительство комплексной застройки из шести одноквартирных жилых домов в деревне Снежково, также для многодетных семей. Два 16-квартирных дома по улице Доброй Воли. Сдача в эксплуатацию запланирована на четвертый квартал 2026 года.