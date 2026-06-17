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В 2026-м в Минской области построят более 1,2 млн кв.м жилья

17 июня 2026 14:32
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В 2026 году в Минской области планируется построить более 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Из них свыше 120 тысяч – арендное, в частности для востребованных специалистов.

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В 2026-м в Минской области построят более 1,2 млн кв.м жилья-2

Активно растут дома и в Вилейском районе. В 2026 году здесь введут в эксплуатацию 21 290 квадратных метров жилья. Сейчас строится 20-квартирный дом. Общая площадь – 620 квадратных метров. На объекте уже прокладывают коммуникации.

Роман Сак, начальник отдела архитектуры и строительства Вилейского райисполкома:
Планируется в этом году завершить строительство комплексной застройки из шести одноквартирных жилых домов в деревне Снежково, также для многодетных семей. Два 16-квартирных дома по улице Доброй Воли. Сдача в эксплуатацию запланирована на четвертый квартал 2026 года.

В 2026-м в Минской области построят более 1,2 млн кв.м жилья-4

В 2025 году в Вилейском районе ввели более 27 тысяч квадратных метров жилья. Среди объектов – арендный дом на 36 квартир, а также пять индивидуальных домов для многодетных семей.

# Государственная политика в области жилищного строительства

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