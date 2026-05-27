В Минске открыли новый спортивный комплекс БГТУ

В Минске состоялось торжественное открытие нового многофункционального спортивного комплекса БГТУ, сообщает БЕЛТА.

Как отметил министр образования Андрей Иванец, такой подарок от государства будет способствовать комфортному и спортивному времяпрепровождению студентов, помогая достигать новых высот.

Спортикомплекс построен в рамках реализации Государственной инвестиционной программы. В здании – 2 этажа, общая площадь – 4707 кв.м.

По словам ректора БГТУ Сергея Касперовича, обретение собственного спортивного комплекса с бассейном является знаковым событием для вуза. В 25-метровом плавательном бассейне – 7 дорожек. Также оборудованы универсальный игровой зал для тренировок и соревнований по мини-футболу, волейболу и баскетболу, залы для бокса и тяжелой атлетики, тренажерный зал. К тому же, в структуру комплекса входят лыжная база и 2 сауны.