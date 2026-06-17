В Нацбанке Беларуси презентовали социальную рекламу против кибермошенничества

Национальный банк запустил новый проект против кибермошенников. Главная задача социальной рекламы – на простых примерах показать белорусам уловки сетевых воров и защитить их сбережения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главными персонажами этого проекта стали домашние животные. Яркие баннеры с их изображениями в ближайшее время украсят улицы городов. Одновременно стартует показ серии профилактических видеороликов. Просветительские материалы появятся на телевидении, радио и в мессенджерах. Авторы идеи уверены: простой и дружелюбный формат поможет людям легче запомнить базовые правила цифровой гигиены.

Вадим Головчиц, директор представительства международной платежной системы в Беларуси:

Проект на самом деле получился, проект финансовой грамотности, который сегодня стартовал, который мы анонсировали совместно с Национальным банком Республики Беларусь. Он действительно является уникальным в той части, что редко получается такое партнерство – можно сказать, государственно-частное партнерство, когда базовые вещи для населения, для людей доносятся таким простым языком, простыми вещами.

С июля в банковской системе Беларуси начнут действовать новые стандарты безопасности. Ключевым технологическим решением станет внедрение цифрового отпечатка в системы дистанционного банковского обслуживания. Для обычных граждан эти изменения пройдут максимально незаметно. Единственное новое действие при входе в мобильное приложение или интернет-банкинг – подтверждение согласия на доступ через нажатие одной кнопки на экране.