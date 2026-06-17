В Нацбанке Беларуси презентовали социальную рекламу против кибермошенничества

Национальный банк запустил новый проект против кибермошенников. Главная задача социальной рекламы – на простых примерах показать белорусам уловки сетевых воров и защитить их сбережения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальный банк запустил новый проект против кибермошенников. Главная задача социальной рекламы – на простых примерах показать белорусам уловки сетевых воров и защитить их сбережения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главными персонажами этого проекта стали домашние животные. Яркие баннеры с их изображениями в ближайшее время украсят улицы городов. Одновременно стартует показ серии профилактических видеороликов. Просветительские материалы появятся на телевидении, радио и в мессенджерах. Авторы идеи уверены: простой и дружелюбный формат поможет людям легче запомнить базовые правила цифровой гигиены.
Вадим Головчиц, директор представительства международной платежной системы в Беларуси:
Проект на самом деле получился, проект финансовой грамотности, который сегодня стартовал, который мы анонсировали совместно с Национальным банком Республики Беларусь. Он действительно является уникальным в той части, что редко получается такое партнерство – можно сказать, государственно-частное партнерство, когда базовые вещи для населения, для людей доносятся таким простым языком, простыми вещами.
С июля в банковской системе Беларуси начнут действовать новые стандарты безопасности. Ключевым технологическим решением станет внедрение цифрового отпечатка в системы дистанционного банковского обслуживания. Для обычных граждан эти изменения пройдут максимально незаметно. Единственное новое действие при входе в мобильное приложение или интернет-банкинг – подтверждение согласия на доступ через нажатие одной кнопки на экране.
Инна Легчилова, начальник управления защиты информации Национального банка Беларуси:
Основная боль – это вывод денежных средств за пределы республики под воздействием, когда люди сами переводят денежные средства. Это инвестирование, декларирование и участие в спецоперации. Поэтому вся работа, проводимая банками, Национальным банком, представителями платежных систем, очень важна для информирования людей о правилах поведения. Перепроверьте, пожалуйста, еще раз свой перевод и возможность его осуществления.
Также уже в ближайшую субботу в Беларуси вступают в силу новые правила работы микрофинансовых организаций. Постановление Нацбанка призвано защитить кошельки граждан от скрытых переплат по так называемым «быстрым займам». Теперь общая сумма всех неустоек по договору больше не сможет превышать размер самого займа.