Прямой эфир

Город гудит от музыки! «Славянский базар», день 4-й – смотрим фестиваль без фильтров

17 июля 2026 17:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Славянский базар» в самом разгаре! Только в наших дневниках сплошной нерв, музыка и фестивальный драйв. Мы заглянем в самое сердце событий, чтобы понять, чем на самом деле дышит город, когда гаснут софиты. Готовы увидеть фестиваль без фильтров? Тогда погнали!

Город гудит от музыки! «Славянский базар», день 4-й – смотрим фестиваль без фильтров-2

Витебск вновь подтвердил статус музыкальной столицы, добавив на свою «Аллею звезд» два золотых василька. Такая добрая традиция – дань уважения титанам, чья музыка стала саундтреком наших жизней. 

Как прошла церемония открытия – читайте здесь.

Наверняка вы хоть раз напевали «Остров невезения» или философски вздыхали под «Миг между прошлым и будущим». Александр Зацепин – человек-эпоха, которому в этом году исполнилось 100 лет. Его мелодии – наш культурный код.

Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Зацепина с 100-летием.

Город гудит от музыки! «Славянский базар», день 4-й – смотрим фестиваль без фильтров-4

Александр Зацепин, народный артист России:
Конечно, очень приятно. Я  волновался вчера, как это будет. Очень доволен и благодарен вашему Президенту, который помог это сделать.

Город гудит от музыки! «Славянский базар», день 4-й – смотрим фестиваль без фильтров-6

Еще один герой дня – Леонид Захлевный. Его «Все цветы июля» не просто песня, а исторический артефакт. Именно под эти звуки 35 лет назад стартовал самый первый «Славянский базар». Сегодня этот гимн дружбы получил второе дыхание, доказав, что настоящая музыка не стареет, а обретает новые смыслы.

Леонид Захлевный, народный артист Беларуси:
Я никогда не жду подарков, они приходят сами, и это приятно. Надо просто трудиться и любить людей, наших белорусских талантливых людей!

Город гудит от музыки! «Славянский базар», день 4-й – смотрим фестиваль без фильтров-8

Пока Витебск утопает в огнях юбилейного, 35-го «Славянского базара», а тысячи зрителей наслаждаются шоу, за сценой работает «двигатель» праздника – команда волонтеров. Это 140 человек, для которых сон и отдых уходят на второй план.

«Славянский калейдоскоп» – какие уникальные товары можно приобрести на фестивальной ярмарке в Витебске, смотрите здесь.

Волонтеры «Славянского базара» не просто помощники, а одна большая семья, живущая в ритме фестиваля. Именно их искренняя самоотдача и горящие глаза превращают масштабное событие в душевный праздник.

Город гудит от музыки! «Славянский базар», день 4-й – смотрим фестиваль без фильтров-10

Витебск сейчас – это сплошной поток праздничного безумия! Пока город гудит от музыки, наша команда прорывается сквозь толпу, чтобы вы ничего не пропустили. В «Кукольном квартале» творится что-то невообразимое: актеры театра «Лялек» смешались с циркачами и марионетками, превращая улицу в одну большую импровизированную сцену.

Какие спектакли можно увидеть в рамках проекта «Кукольный квартал» на «Славянском базаре»? Рассказываем здесь.

Читайте также:

Денис Майданов рассказал, как на его глазах развивался «Славянский базар», и обратился к белорусским женщинам

Новая прайм-эра Газманова? Артист в преддверии 75-летия выступил на «Славянском базаре» – интервью

Группа «ЕЛФИМОВ» выступила на «Славянском базаре» – пообщались с солистом

Подробнее смотрите в нашем Телеграм-канале.

# Славянский базар в Витебске # Леонид Захлевный

Другие новости рубрики

Все новости
«Появился новый мэр». Муковозчик рассказал, почему миллионеры бегут из Нью-Йорка
17 июля 2026 17:24

«Появился новый мэр». Муковозчик рассказал, почему миллионеры бегут из Нью-Йорка

Фестиваль «LookБуг» пройдет в Бресте 24 и 25 июля
17 июля 2026 17:21

Фестиваль «LookБуг» пройдет в Бресте 24 и 25 июля

Двойной юбилей: Каменец отметит 750-летие, а Малорита – 460-летие
17 июля 2026 17:21

Двойной юбилей: Каменец отметит 750-летие, а Малорита – 460-летие