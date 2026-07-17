Город гудит от музыки! «Славянский базар», день 4-й – смотрим фестиваль без фильтров

«Славянский базар» в самом разгаре! Только в наших дневниках сплошной нерв, музыка и фестивальный драйв. Мы заглянем в самое сердце событий, чтобы понять, чем на самом деле дышит город, когда гаснут софиты. Готовы увидеть фестиваль без фильтров? Тогда погнали!

Витебск вновь подтвердил статус музыкальной столицы, добавив на свою «Аллею звезд» два золотых василька. Такая добрая традиция – дань уважения титанам, чья музыка стала саундтреком наших жизней. Как прошла церемония открытия – читайте здесь. Наверняка вы хоть раз напевали «Остров невезения» или философски вздыхали под «Миг между прошлым и будущим». Александр Зацепин – человек-эпоха, которому в этом году исполнилось 100 лет. Его мелодии – наш культурный код. Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Зацепина с 100-летием.

Александр Зацепин, народный артист России:

Конечно, очень приятно. Я волновался вчера, как это будет. Очень доволен и благодарен вашему Президенту, который помог это сделать.

Еще один герой дня – Леонид Захлевный. Его «Все цветы июля» не просто песня, а исторический артефакт. Именно под эти звуки 35 лет назад стартовал самый первый «Славянский базар». Сегодня этот гимн дружбы получил второе дыхание, доказав, что настоящая музыка не стареет, а обретает новые смыслы. Леонид Захлевный, народный артист Беларуси:

Я никогда не жду подарков, они приходят сами, и это приятно. Надо просто трудиться и любить людей, наших белорусских талантливых людей!