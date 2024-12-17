Делегация из Новосибирска посетила флагманские промышленные предприятия Минска

Перспективы сотрудничества в области метростроения, развития общественного транспорта и патриотического воспитания молодежи. В Минск прибыла делегация из Новосибирска. Ее возглавляет мэр столицы Сибири Максим Кудрявцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В программе – посещение флагманских промышленных предприятий. Среди них «Амкодор», МАЗ, «Белкоммунмаш». Также гости посетили столичный «Горремавтодор». Цель – изучение опыта работы, а также знакомство со спецтехникой для содержания городских территорий, которую производят в Беларуси.

Отметим, Новосибирск и Минск связывают долгие дружеские и партнерские отношения. В этом году исполнилось двенадцать лет со дня заключения договора о побратимстве между городами. И уже доброй традицией стало проведение в столице Сибири ярмарки белорусских товаров. Этой осенью она прошла в седьмой раз, ее посетили тысячи новосибирцев.