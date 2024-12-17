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Делегация из Новосибирска посетила флагманские промышленные предприятия Минска

17 декабря 2024 17:47
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Перспективы сотрудничества в области метростроения, развития общественного транспорта и патриотического воспитания молодежи. В Минск прибыла делегация из Новосибирска. Ее возглавляет мэр столицы Сибири Максим Кудрявцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В программе – посещение флагманских промышленных предприятий. Среди них «Амкодор», МАЗ, «Белкоммунмаш». Также гости посетили столичный «Горремавтодор». Цель – изучение опыта работы, а также знакомство со спецтехникой для содержания городских территорий, которую производят в Беларуси.

Отметим, Новосибирск и Минск связывают долгие дружеские и партнерские отношения. В этом году исполнилось двенадцать лет со дня заключения договора о побратимстве между городами. И уже доброй традицией стало проведение в столице Сибири ярмарки белорусских товаров. Этой осенью она прошла в седьмой раз, ее посетили тысячи новосибирцев. 

Делегация из Новосибирска посетила флагманские промышленные предприятия Минска-2

Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска (Россия):
Наши связи многогранны. В этом году с успехом большим прошла ярмарка белорусских товаров в Новосибирске. Проходила она на центральной площади Новосибирска. Рекордный объем – это десятки миллионов рублей. И наши граждане, жители Новосибирска, подчеркивают, что белорусские товары это хороший знак качества. 

Делегация из Новосибирска посетила флагманские промышленные предприятия Минска-4

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Приехало руководство Новосибирска к нам, чтобы мы могли показать дополнительные услуги, дополнительную технику, которые бы заинтересовали наших гостей. 

Из наиболее значимых направлений взаимодействия – развитие общественного транспорта. В Новосибирске ведется работа по обновлению трамвайного парка на совместном предприятии «БКМ Сибирь». Уже модернизировано более 50 единиц техники. В 2024 году на линию вышли первые трамваи в новом кузове.

# Беларусь-Россия # Предприятия Беларуси # Олег Корзун

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