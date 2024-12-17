Модернизация Минского завода шестерен позволит увеличить производственные мощности в 2 раза

Минский завод шестерен осваивает выпуск деталей для белорусского электромобиля. На предприятии проходит масштабная модернизация производства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Закуплено современное оборудование на сумму около 220 миллионов рублей. Новые станки позволят улучшить качество изделий и увеличить производственные мощности завода вдвое.

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Механический цех Минского завода шестерен. Здесь запустили восемь новых станков с числовым программным управлением. На таком оборудовании изготавливают детали высокого класса точности.