Модернизация Минского завода шестерен позволит увеличить производственные мощности в 2 раза
Минский завод шестерен осваивает выпуск деталей для белорусского электромобиля. На предприятии проходит масштабная модернизация производства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Закуплено современное оборудование на сумму около 220 миллионов рублей. Новые станки позволят улучшить качество изделий и увеличить производственные мощности завода вдвое.
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Механический цех Минского завода шестерен. Здесь запустили восемь новых станков с числовым программным управлением. На таком оборудовании изготавливают детали высокого класса точности.
Владимир Клезович, оператор станка с программным обеспечением 3-го разряда Минского завода шестерен:
На данный момент на линии четыре зубодолбежных станка. И они сейчас налажены таким образом, что они из такого обычного кольца делают с внутренней стороны зубья.
Модернизация проходит без остановки производства. Планируется внедрить свыше 100 единиц современного оборудования. Это позволит увеличить мощность предприятия в 2 раза. А также повысит качество изделий и улучшит условия труда. Все автоматизировано и оцифровано.
Александр Торгун, и.о. начальника механического цеха № 2 Минского завода шестерен:
Устанавливается новое оборудование. Токарные станки с ЧПУ, зубодолбежное оборудование с ЧПУ, зубошлифовальные станки, зубофрезерные станки. Установленное оборудование позволяет в первую очередь улучить качество изготовления выпускаемой продукции.
Переоснащение коснулось почти всех видов производства. От рубки металла до создания заготовки и ее обработки. Курс – на роботизацию.
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