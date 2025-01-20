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«Твой голос первый». БРСМ организовал специальный проект для впервые голосующих

20 января 2025 16:52
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Для более чем 80 тысяч белорусов предстоящие выборы станут первыми в жизни. А потому к таким избирателям отношение особое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Твой голос первый». БРСМ организовал специальный проект для впервые голосующих-2

Для них в столице стартовал проект «Твой голос первый». Его организовал Белорусский республиканский союз молодежи. Для тех, кто лишь ненамного старше 18, электоральная кампания такого уровня – серьезный экзамен. И здесь, как к любому испытанию, нужно основательно готовиться, а еще понимать, что от их выбора зависит будущее страны и целого поколения. 

Особенно это важно в период острого информационного давления, когда то, что было придумано как средство коммуникаций, становится мощным виртуальным оружием.

«Твой голос первый». БРСМ организовал специальный проект для впервые голосующих-4

Но его цели вполне реальны. И это нередко именно молодое поколение, которое с помощью социальных сетей пытаются сделать рычагом давления. И мы это не раз проходили. А потому такие дискуссионные и творческие площадки – отличный способ услышать лидеров мнений и поделиться своими мыслями.

«Твой голос первый». БРСМ организовал специальный проект для впервые голосующих-6

Юлия Коваленко, студентка Белорусского государственного экономического университета:
На избирательный участок я пойду с огромной гордостью за свою страну, за то, что она уже достигла и сможет достигнуть, с трепетом, так как это очень важное событие – я ждала его уже несколько лет – и с уверенностью.

«Твой голос первый». БРСМ организовал специальный проект для впервые голосующих-8

Матвей Привалов, студент Белорусского государственного технологического университета:
Для меня это очень важно, потому что я повлияю на будущее страны, поэтому для меня это очень радостно и волнительно. Я считаю, что современная молодежь голосует за стабильность, за развитие, за хорошее образование, за хорошую медицину, за качество.

В память о предстоящем общественно-политическом событии каждому участнику встречи фирменный мерч. Такие же майки вручат на всех участках страны избирателям-дебютантам. Как в период досрочного голосования, так и в основной день выборов.

# Выборы в Беларуси # БРСМ

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