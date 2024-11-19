Пограничники предлагают изменить законодательство – что поменяется в Беларуси?

Противотанковые рвы, бетонные ежи, минные поля, заборы и колючая проволока… А еще многотысячный хорошо вооруженный воинский контингент. Запад продолжает идти по пути тотальной милитаризации и нагнетания напряженности у наших границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом фоне чуть ли не ежедневно на границе фиксируются случаи бесчеловечного отношения к беженцам со стороны европейских силовиков – истязания и даже убийства беззащитных людей для них давно стало нормой. Добавим к этому фактически транспортную блокаду. Результатом неритмичной работы контрольных служб становятся огромные автомобильные очереди. Все эти вызовы требуют корректировки белорусского законодательства. В частности, об охране государственной границы нашей страны. Этим вопросом озаботились парламентарии. Местом проведения выездного заседания постоянных комиссий по международным делам и национальной безопасности Палаты представителей стала застава «Каменный Лог». Депутаты изучили предложения пограничников. Подробности у Галины Буро.

За последние три года из-за варварской политики Евросоюза на границе погибли более полусотни беженцев из разных стран. Как бороться с этим явлением и призвать Запад к здравому смыслу? Эти вопросы сегодня в центре внимания парламентариев. Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Несмотря на то, что Запад продолжает проводить свою политику, но в Европе появляется все больше и больше политиков, которые начинают слушать. И я уверен, что недалеко то время, когда они услышат нас о необходимости возвращаться к конструктивному взаимодействию по теме обеспечения безопасности границ и работы по миграционной тематике. Не менее напряженная ситуация на границе с Евросоюзом в пунктах пропуска. Их работает всего 5 из 14, так решили политики Польши, Литвы и Латвии. Как итог – в эти страны ожидают въезд на сегодня около 1 200 грузовиков и 470 легковушек. Контрольные службы сопредельных государств не спешат с оформлением транспорта, пропуская иногда половину, а иногда всего треть автомобилей от нормы. На диалог не идут, потому белорусская сторона стремится своими силами создать дополнительные условия для пересекающих границу. Не без помощи депутатов. В апреле был принят закон о таможенном регулировании. Практический результат уже ощутим – например, в пункте пропуска «Каменный Лог» заработала электронная очередь, это комфорт для людей.

Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии по Национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Около 2,5 тысячи протяженность границы составляет с недружественными нам государствами. Политика, которая ведется этими государствами, накладывает свой отпечаток на Государственный погранкомитет, на Таможенный комитет. Но руководство обоих комитетов принимает своевременные решения по преодолению этих препятствий, которые нам устраивают недружественные государства, и принимаются своевременные меры для внесения изменений в законодательные акты.