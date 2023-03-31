В 2023-м в Минске капитальный ремонт затронет 168 домов

Новости Беларуси. В 2023 году в Минске под капитальный ремонт попадет 168 домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На местах изначально идет разработка проекта, а уже после приступают к работам. Сейчас коммунальщики при проведении капремонта используют комплексный подход: делают все необходимые работы сразу в нескольких рядом стоящих домах. Это сокращает время и затраченные средства. Решение о проведении ремонта принимают с учетом нескольких факторов. Это техническое состояние дома, его конструкций и инженерных систем, а также период службы здания.

Марина Толстик, генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства:

С начала года ведутся активные работы по объектам. На сегодня все объекты начаты. Либо окончательные сроки с начала монтажно-строительных работ запланированы на апрель. Но это минимальное количество из общего. Что же мы ждем в капитальном ремонте в жилых домах, какие виды работ? Это в первую очередь замена кровли, ремонт фасада, выполнение работ входных групп, замена систем водоснабжения, водоотведения.