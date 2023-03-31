Специалисты из Люксембурга и Бразилии. Минск принимает международную конференцию по трансфузиологии

Новости Беларуси. Пересадка органов, протезирование и лечение опухолей – новейшие разработки должны внедряться в систему медицины. Об этом Президент заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Есть технологии, которые уже успешно используются. Например, инновации по заготовке крови, ее компонентов, клеточных биотехнологий производства лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

Об этом говорили на базе 6-й минской больницы во время международной конференции по трансфузиологии. Здесь собрались белорусские и зарубежные специалисты службы крови из России, Тайваня, Узбекистана, Люксембурга, Бразилии и Вьетнама. Спектр рассматриваемых вопросов достаточно широк. Обсуждали алгоритм обеспечения инфекционной безопасности компонентов крови, особенности получения специфических иммуноглобулинов и современные технологии в трансфузиологии.

Павел Удот, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

В Республике Беларусь внимание именно службе крови, трансфузиологии уделяется достаточно большое. Потому что это то направление в здравоохранении, без которого в принципе не может отдельно нормально существовать никакая отрасль медицины.

Ольга Климович, заместитель главного врача по трансфузиологии 6-й городской клинической больницы:

Трансфузиология – это не только донорство, но это и клиническая трансфузиология. Каждый день специалисты этой дисциплины консультируют, работают.

Юрий Тюриков, директор Ивановской областной станции переливания крови (Россия):

Когда мы встречаемся на таких конференциях, симпозиумах, мы обмениваемся опытом. Это очень полезно для всех.