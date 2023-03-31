Говорят, когда-то на этом месте совершали жертвоприношения. Какую историю хранит Николаевская церковь в Кричеве?

Колесите по Синеокой? Тогда ловите неземную координату! Николаевская церковь в Кричеве, словно корабль на благодатном острове. Эта святыня достойна войти в ваши дневники путешествий. Обитель мира и гармонии.

Духовный визит обновит мысли и зарядит солнцем. На этой возвышенности, словно на олимпе, ощущается невероятная мощь. И дело не только в молитве, а в богатейшей истории.

Андрей Игнатушко, настоятель Свято-Николаевского прихода:

Это место древнее. Это место называется Замковая гора. Древнее городище. Примерно с XIV века, здесь был построен оборонительный замок, с тех времен, когда князь Ольгерд завоевал Мстиславское воеводство, в том числе и Кричев. Наверное, тогда же здесь была построена Никольская церковь, замок был местом, куда прятались жители города в случае военной опасности, осады. И конечно же, в церкви возносили молитвы о спасении города, спасении жителей города. Войны и время не пощадили ни замок, ни церковь. Но кричевляне не теряли нить с верой. В первой половине XIX века деревянный храм отстроил местный священник. Богослужения велись даже в годы Великой Отечественной войны. Увы, когда Кричев освободили, Николаевская церковь растворилась в огне. Жители и здесь нашли выход. В соседней деревне купили деревянный сруб и сплавили по Сожу. В 1946-м наперекор властям возвели маленький четырехстенок, молитвенный дом. Затем пристроили вторую часть – притвор и алтарь. В 1956-м при священнике Петре Войтовиче освятили новую жемчужинку в честь Николая Чудотворца.

Андрей Игнатушко:

Вот одна из таких почитаемых икон нашего прихода – Пресвятая Богородица Одигитрия. И вот эти даже вещи, которые люди оставляли, они свидетельствуют о том, что исцеление, помощь, спасение тех, кто к ней, Божьей Матери, обращался, были получены. Одна из таких святынь значимых в нашем приходе – это икона святого мученика Вонифатия Римского с частичкой мощей. Икону писал я сам. Святому мученику Вонифатию молятся в зависимости от каких-то страстей. От алкоголя, табакокурения, наркозависимости молятся в особенности, и он очень помогает.

Колыбель утешения. Эти стены просветляют и настраивают на нужный лад. После знакомства рекомендуем отправиться на колокольню.

Ее отстроили в замковом стиле, чтобы воскресить историческую атмосферу. Виды в облаках просто фантастические. А колокольный звон целебный самый.

Андрей Игнатушко:

Маленькая импровизация. Внутри колокольни настоятель Андрей Игнатушко планирует создать колоритный этномузей и подарить путевку к предкам. Сейчас строят церковную лавку, чтобы никто из туристов не остался без святого сувенира. Проект по преображению впечатляет! Лучше всего приезжать на престольные праздники в честь Николая Чудотворца.

19 декабря и 22 мая здесь проходят торжественные богослужения и мероприятия. В мечтах – провести ярмарку, как в старые добрые времена на Замковой горе. Андрей Игнатушко:

Кричев уникален тем, что он был основан еще в языческие времена, дохристианские времена, то есть ему больше 1 000 лет. Языческие капища, где совершались жертвоприношения. Даже одна из версий: название города гласит о том, что во время одного из таких жертвоприношений был голос с неба, повелевающий остановить безумие, прекратить кровавые жертвы и обратиться к истинному Богу. Тот голос, который кричал с небес, был положен в основу названия города: кричал – по-белорусски Кричев. Уже в конце 1-го тысячелетия Кричев принял православие, христианство, и с тех пор христианство сохраняется здесь незыблемо.