«Дай бог не геям так работать, как они». Олег Гайдукевич задал смелый вопрос! А Президент ответил не менее смело.

Во время Послания Президента Республики Беларусь народу и парламенту Александр Лукашенко ответил на вопросы приглашенных на мероприятие.
Во время Послания Президента Республики Беларусь народу и парламенту Александр Лукашенко ответил на вопросы приглашенных на мероприятие.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Что творится? Геи, лесбиянки, транссексуалы, пол меняют в 6 лет детям, оправдывают педофилию, зоофилию. Пришли и к этому. Как вы оцениваете то, что происходит в Европе? Ведь это уничтожение цивилизации. Как этому противостоять?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С чего начать? Коль договорились искренне, я про этих геев и лесбиянок вообще не говорю.
Олег Гайдукевич:
Вот я и удивился.
Александр Лукашенко:
Ты объясни, почему. А то народ не поймет.
Олег Гайдукевич:
Вы просто всегда жестко это отстаивали.
Александр Лукашенко:
Да. Знаете, я уже где-то говорил. Что касается лесбиянства, то это мы с тобой виноваты. Этого в нашем обществе быть не должно. Я женщин в этом плане не обвиняю. Что касается мужиков, то для меня это отвратительно. Пусть не обидятся те, кто здесь есть. Я никого не хочу в этом плане обидеть. Почему я об этом не говорю? Я еще раз говорю: девчонок я как Президент прощаю, беру на себя и на вас эту вину, на мужчин. Значит, мы где-то недосмотрели, недоработали в чем-то. Значит, они начинают физические отношения с девушками.
Что касается геев, то это извращенцы, это мерзость последняя. Но я это не комментирую, потому что у нас этих людей достаточно. Я даже не говорю, что к сожалению. Во власти очень высокого уровня я тоже знаю таких людей. Когда мне об этом докладывают между строк, я думаю: дай-ка я поинтересуюсь, дайте характеристику, что это за люди, как они работают. Дай бог не геям так работать, как они. Я вам искренне говорю: не было ни одной отрицательной характеристики.
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