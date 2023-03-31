«Дай бог не геям так работать, как они». Олег Гайдукевич задал смелый вопрос! А Президент ответил не менее смело.

Во время Послания Президента Республики Беларусь народу и парламенту Александр Лукашенко ответил на вопросы приглашенных на мероприятие.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Что творится? Геи, лесбиянки, транссексуалы, пол меняют в 6 лет детям, оправдывают педофилию, зоофилию. Пришли и к этому. Как вы оцениваете то, что происходит в Европе? Ведь это уничтожение цивилизации. Как этому противостоять?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С чего начать? Коль договорились искренне, я про этих геев и лесбиянок вообще не говорю. Олег Гайдукевич:

Вот я и удивился. Александр Лукашенко:

Ты объясни, почему. А то народ не поймет. Олег Гайдукевич:

Вы просто всегда жестко это отстаивали.