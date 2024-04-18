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Белорус хотел стать добровольцем ВСУ – возбуждено уголовное дело

18 апреля 2024 17:51
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Используя информационное давление и манипуляции, граждан нашей страны пытаются всеми способами вовлечь в украинский конфликт, заставить предать свою Родину. Поддавшись призывам резидентов стран «свободного мира», вступить в ряды ВСУ хотел наш соотечественник – уроженец Марьиной Горки. Теперь он находится под стражей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус хотел стать добровольцем ВСУ – возбуждено уголовное дело-1

Около года назад мужчина уже пытался незаконно пересечь белорусско-украинскую границу, за что был привлечен к административной ответственности. Однако от своих планов не отказался и решил попасть в Украину через Польшу. Чтобы осуществить задуманное, мужчина обращался к представителям консульств этих стран, о чем свидетельствует запись телефонного разговора.

Белорус хотел стать добровольцем ВСУ – возбуждено уголовное дело-4

– Консульство Польши, здравствуйте, слушаю вас.
– Здравствуйте, извините за беспокойство. У меня к вам вопрос. Республика Польша граничит и с Беларусью, и с Украиной.
– Очевидно.
– Я хочу попасть в Украину.
– Что у вас в Украине?
– В Украине я хочу стать добровольцем.

Однако до линии фронта «доброволец» так и не добрался. Подозреваемого задержали сотрудники МВД Беларуси. Возбуждено уголовное дело.

Белорус хотел стать добровольцем ВСУ – возбуждено уголовное дело-7

Денис Дыщенко, заместитель начальника УСК по Минску:
Управлением Следственного комитета по Минску по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Республики Беларусь возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Минской области, который планировал принять участие в вооруженном конфликте на территории соседнего государства. Данный гражданин для реализации намеченных планов осуществлял попытки пересечения границы с Украиной, где планировал участвовать в боевых действиях против вооруженных сил государства, проводящих специальную военную операцию на территории названной страны. Кроме того, для достижения своей цели фигурант контактировал с представителями Украины и выказывал готовность в совершении террористического акта на территории Республики Беларусь.

Граждане нашей страны ежедневно подвергаются информационному давлению и медийным атакам. Однако все преступные замыслы будут раскрыты белорусскими спецслужбами, а их исполнители – наказаны в соответствии с законом.

# Следственный комитет Беларуси # общество

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