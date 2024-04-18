Белорус хотел стать добровольцем ВСУ – возбуждено уголовное дело

Используя информационное давление и манипуляции, граждан нашей страны пытаются всеми способами вовлечь в украинский конфликт, заставить предать свою Родину. Поддавшись призывам резидентов стран «свободного мира», вступить в ряды ВСУ хотел наш соотечественник – уроженец Марьиной Горки. Теперь он находится под стражей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около года назад мужчина уже пытался незаконно пересечь белорусско-украинскую границу, за что был привлечен к административной ответственности. Однако от своих планов не отказался и решил попасть в Украину через Польшу. Чтобы осуществить задуманное, мужчина обращался к представителям консульств этих стран, о чем свидетельствует запись телефонного разговора.

– Консульство Польши, здравствуйте, слушаю вас.

– Здравствуйте, извините за беспокойство. У меня к вам вопрос. Республика Польша граничит и с Беларусью, и с Украиной.

– Очевидно.

– Я хочу попасть в Украину.

– Что у вас в Украине?

– В Украине я хочу стать добровольцем. Однако до линии фронта «доброволец» так и не добрался. Подозреваемого задержали сотрудники МВД Беларуси. Возбуждено уголовное дело.