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Белорусские и российские кинологи провели совместные тренировки в Борисове

29 августа 2023 13:19
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Новости Беларуси. Конвоирование, лобовая атака и задержание при побеге. Им по плечу задачи любого уровня. Кинологи из Беларуси и России вместе со своими четвероногими сослуживцами демонстрировали профессионализм в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На базе питомника служебных собак областного управления Департамента охраны прошел учебно-методический сбор.

Оценила мастерство кинологов и Влада Родовская.

Белорусские и российские кинологи провели совместные тренировки в Борисове-1

Питомник служебных собак встретил нас звонким лаем. С хвостатыми напарниками здесь собрались белорусские кинологи и их российские коллеги. На выбор из теории и практики сотрудники силовых структур единогласно выбирают отработку навыков. Поэтому занятия с самого утра до позднего вечера.

Белорусские и российские кинологи провели совместные тренировки в Борисове-4

Валерий Лахтеев, старший инспектор по особым поручениям отдела кинологической работы МВД Беларуси:
Представители Департамента охраны со всей республики. Здесь было много молодых ребят сейчас, заряженных, с огнем в глазах. Мы стоим на правильном пути.

Белорусские и российские кинологи провели совместные тренировки в Борисове-7

Сразу тренировки, как здесь называют, всухую. Бег, отработка падений, правильная группировка. Потом подключаются четвероногие друзья.

Подробнее в видео.

# Милиция Беларуси # общество # Влада Родовская # Фотофакт

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