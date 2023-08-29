Белорусские и российские кинологи провели совместные тренировки в Борисове

Новости Беларуси. Конвоирование, лобовая атака и задержание при побеге. Им по плечу задачи любого уровня. Кинологи из Беларуси и России вместе со своими четвероногими сослуживцами демонстрировали профессионализм в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На базе питомника служебных собак областного управления Департамента охраны прошел учебно-методический сбор. Оценила мастерство кинологов и Влада Родовская.

Питомник служебных собак встретил нас звонким лаем. С хвостатыми напарниками здесь собрались белорусские кинологи и их российские коллеги. На выбор из теории и практики сотрудники силовых структур единогласно выбирают отработку навыков. Поэтому занятия с самого утра до позднего вечера.

Валерий Лахтеев, старший инспектор по особым поручениям отдела кинологической работы МВД Беларуси:

Представители Департамента охраны со всей республики. Здесь было много молодых ребят сейчас, заряженных, с огнем в глазах. Мы стоим на правильном пути.