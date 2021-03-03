Финал хоккейного турнира «Золотая шайба» стартует 3 марта. Приветствие участникам направил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. 3 марта стартует финал хоккейного турнира «Золотая шайба» на призы Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И пусть его участники юные, игры турнира проводятся по всем правилам большого спорта. Сначала команды отбирались в районах. Затем состоялись финальные окружные соревнования. И вот время определить сильнейшего. Приветствие участникам, организаторам и гостям соревнований направил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот традиционный турнир для многих мальчишек стал настоящей школой мастерства, дружбы, взаимовыручки и очень важным шагом на пути в большой спорт. Убежден, что победа достанется сильнейшим – самым целеустремленным и настойчивым, а на ледовых площадках будут царить бескомпромиссная борьба, дух честного соперничества и взаимоуважение.