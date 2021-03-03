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Финал хоккейного турнира «Золотая шайба» стартует 3 марта. Приветствие участникам направил Александр Лукашенко

03 марта 2021 07:41
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Новости Беларуси. 3 марта стартует финал хоккейного турнира «Золотая шайба» на призы Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Финал хоккейного турнира «Золотая шайба» стартует 3 марта. Приветствие участникам направил Александр Лукашенко-1

И пусть его участники юные, игры турнира проводятся по всем правилам большого спорта. Сначала команды отбирались в районах. Затем состоялись финальные окружные соревнования. И вот время определить сильнейшего.  

Приветствие участникам, организаторам и гостям соревнований направил Президент Беларуси.  

Финал хоккейного турнира «Золотая шайба» стартует 3 марта. Приветствие участникам направил Александр Лукашенко-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Этот традиционный турнир для многих мальчишек стал настоящей школой мастерства, дружбы, взаимовыручки и очень важным шагом на пути в большой спорт. Убежден, что победа достанется сильнейшим – самым целеустремленным и настойчивым, а на ледовых площадках будут царить бескомпромиссная борьба, дух честного соперничества и взаимоуважение.  

Финал хоккейного турнира «Золотая шайба» стартует 3 марта. Приветствие участникам направил Александр Лукашенко-7

Матчи примет малая арена столичного спорткомплекса «Чижовка-Арена». В Минске пройдут три из четырех финалов турнира. В дивизионе А принимают участие команды из городов и районов, где есть крытые ледовые арены. Финальные игры состоятся в субботу, 6 марта.  

# Хоккей Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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