«Записываешься, приходишь и сразу на приём к врачу». Как сократили время пребывания пациентов в 39-й поликлинике Минска?

«А кто последний? Я за вами занимала! Мне просто спросить!» – топ фраз, которые здесь вы точно не услышите. Столичная 39-ая поликлиника шагает в ногу со временем: никаких столпотворений и суматохи с амбулаторными картами.

Ольга Есманчик, главный врач 39-ой городской поликлиники г. Минска:

Посмотрите, насколько удобно сегодня стало общаться с нашими пациентами, когда они приходят в поликлинику и заказывают талоны, непосредственно контактируя уже с медицинскими регистраторами на их рабочих местах.

Общение с пациентом происходит тет-а-тет, но с соблюдением всех респираторных мер. Просто, понятно и без нервов. Пациентка:

Сейчас обслуживание намного быстрее, чем раньше, очереди меньше.

Алеся Титенкова, медицинский регистратор 39-ой городской поликлиники г. Минска:

Стало, во-первых, работать комфортнее в связи с тем, что пациент подходит к тебе ближе, можно конкретнее уточнить ситуацию, какая у него проблема и куда его направить. Еще большой плюс в нашей работе то, что в принципе мы не отвлекаемся на телефонные звонки, у нас отдельная служба по телефонам.

Узнать фамилию участкового врача, его время приема, не отвлекая специалиста регистратуры. В поликлинике есть свой колл-центр. Распределение обязанностей – залог успешной работы. Ксения Гаврилова, диспетчер информационно-справочной службы 39-ой городской поликлиники г. Минска:

В течение дня к нам поступает большое количество звонков, в основном это заказ талонов к врачам, к специалистам, к терапевтам. Для вызова врача у нас отдельный номер телефона. Так, в основном еще выписка препаратов, мы записываем, передаем помощникам врача. По симптомам или по жалобам пациента мы направляем к специалистам.

Конечно, такую картинку встретишь не в каждом районном медучреждении, но программа «Заботливая поликлиника», которая предусматривает оптимизацию обязанностей медрегистраторов, постепенно расширяет свою географию. Зато электронным талоном сегодня уже никого не удивишь.



У Андрея плановое посещение офтальмолога. На прием к специалисту записался онлайн. Андрей Иванов:

Я уже давно не пользуюсь регистратурой, я забыл, что такое живая очередь. Все очень удобно: через личный кабинет заходишь, записываешься, приходишь и сразу прием к врачу. Никаких очередей, не надо за карточкой в очереди стоять, экономит время.

Личный кабинет – это одна из самых востребованных интернет-услуг. Чтобы ее активизировать, необходимо зарегистрироваться на сайте поликлиники. Екатерина Васенкова, медицинский регистратор 39-ой городской поликлиники г. Минска:

Для того, чтобы заказать талончик через интернет, нужно зайти под своим паролем в личный кабинет, пациент выбирает врача, который ему необходим, выбирает день, который необходим, время, которое его устраивает, записывает свои данные и автоматически этот талон будет зарегистрирован на пациента.