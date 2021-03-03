Прямой эфир

«Записываешься, приходишь и сразу на приём к врачу». Как сократили время пребывания пациентов в 39-й поликлинике Минска?

03 марта 2021 08:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«А кто последний? Я за вами занимала! Мне просто спросить!» – топ фраз, которые здесь вы точно не услышите. Столичная 39-ая поликлиника шагает в ногу со временем: никаких столпотворений и суматохи с амбулаторными картами.  

«Записываешься, приходишь и сразу на приём к врачу». Как сократили время пребывания пациентов в 39-й поликлинике Минска?-1

Ольга Есманчик, главный врач 39-ой городской поликлиники г. Минска:  
Посмотрите, насколько удобно сегодня стало общаться с нашими пациентами, когда они приходят в поликлинику и заказывают талоны, непосредственно контактируя уже с медицинскими регистраторами на их рабочих местах.  

«Записываешься, приходишь и сразу на приём к врачу». Как сократили время пребывания пациентов в 39-й поликлинике Минска?-4

Общение с пациентом происходит тет-а-тет, но с соблюдением всех респираторных мер. Просто, понятно и без нервов.

Пациентка:  
Сейчас обслуживание намного быстрее, чем раньше, очереди меньше.  

«Записываешься, приходишь и сразу на приём к врачу». Как сократили время пребывания пациентов в 39-й поликлинике Минска?-7

Алеся Титенкова, медицинский регистратор 39-ой городской поликлиники г. Минска:  
Стало, во-первых, работать комфортнее в связи с тем, что пациент подходит к тебе ближе, можно конкретнее уточнить ситуацию, какая у него проблема и куда его направить. Еще большой плюс в нашей работе то, что в принципе мы не отвлекаемся на телефонные звонки, у нас отдельная служба по телефонам.  

«Записываешься, приходишь и сразу на приём к врачу». Как сократили время пребывания пациентов в 39-й поликлинике Минска?-10

Узнать фамилию участкового врача, его время приема, не отвлекая специалиста регистратуры. В поликлинике есть свой колл-центр. Распределение обязанностей – залог успешной работы.  

Ксения Гаврилова, диспетчер информационно-справочной службы 39-ой городской поликлиники г. Минска:  
В течение дня к нам поступает большое количество звонков, в основном это заказ талонов к врачам, к специалистам, к терапевтам. Для вызова врача у нас отдельный номер телефона. Так, в основном еще выписка препаратов, мы записываем, передаем помощникам врача. По симптомам или по жалобам пациента мы направляем к специалистам.  

«Записываешься, приходишь и сразу на приём к врачу». Как сократили время пребывания пациентов в 39-й поликлинике Минска?-13

Конечно, такую картинку встретишь не в каждом районном медучреждении, но программа «Заботливая поликлиника», которая предусматривает оптимизацию обязанностей медрегистраторов, постепенно расширяет свою географию. Зато электронным талоном сегодня уже никого не удивишь.

У Андрея плановое посещение офтальмолога. На прием к специалисту записался онлайн.  

Андрей Иванов:  
Я уже давно не пользуюсь регистратурой, я забыл, что такое живая очередь. Все очень удобно: через личный кабинет заходишь, записываешься, приходишь и сразу прием к врачу. Никаких очередей, не надо за карточкой в очереди стоять, экономит время.   

«Записываешься, приходишь и сразу на приём к врачу». Как сократили время пребывания пациентов в 39-й поликлинике Минска?-16

Личный кабинет – это одна из самых востребованных интернет-услуг. Чтобы ее активизировать, необходимо зарегистрироваться на сайте поликлиники.  

Екатерина Васенкова, медицинский регистратор 39-ой городской поликлиники г. Минска:
Для того, чтобы заказать талончик через интернет, нужно зайти под своим паролем в личный кабинет, пациент выбирает врача, который ему необходим, выбирает день, который необходим, время, которое его устраивает, записывает свои данные и автоматически этот талон будет зарегистрирован на пациента.  

«Записываешься, приходишь и сразу на приём к врачу». Как сократили время пребывания пациентов в 39-й поликлинике Минска?-19

Медики не перестают подчеркивать преимущества новинки, ведь система работает полностью в автоматическом режиме. 

Ольга Есманчик:    
Вместе с тем это позволило убрать амбулаторные карты от пациентов. Теперь пациенты подходят к медицинским регистраторам и там заказывают талоны на прием, автоматически отправляют информацию в картотечный отдел. Карточка поднимается с медицинским регистратором без контакта с пациентом. Благодаря вот этим инновациям, сегодня наши пациенты проводят в поликлинике на 20-30 минут меньше, чем это было с момента открытия учреждения.  

# Поликлиники в Минске # общество # Ольга Есманчик # Алеся Титенкова # Ксения Гаврилова # Андрей Иванов # Екатерина Васенкова # Мария Кронда # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Финал хоккейного турнира «Золотая шайба» стартует 3 марта. Приветствие участникам направил Александр Лукашенко
03 марта 2021 07:41

Финал хоккейного турнира «Золотая шайба» стартует 3 марта. Приветствие участникам направил Александр Лукашенко

Начальник УВД Брестского облисполкома: наши семьи верят в нас, верят в то добро, которое мы делаем
03 марта 2021 06:54

Начальник УВД Брестского облисполкома: наши семьи верят в нас, верят в то добро, которое мы делаем

Георгий Гриц: будет стыдно, если мы не сохраним тот индустриальный потенциал, который у нас сформировался ещё в СССР
02 марта 2021 22:13

Георгий Гриц: будет стыдно, если мы не сохраним тот индустриальный потенциал, который у нас сформировался ещё в СССР