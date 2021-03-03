Увеличился пенсионный возраст и подоходный налог. Что ещё изменилось в Беларуси с 2021 года?
Наступивший 2021 год привнес существенные изменения не только в административный кодекс Беларуси. Теперь и налоговый кодекс диктует новые правила игры. Так, вместе с подоходным вырос и налог на прибыль для мобильных операторов c 18 до 30%. Но беспокоиться не о чем, заверили представители крупнейших операторов сети: бремя налоговой нагрузки на их постоянных клиентах, к счастью, не отразится.
С первого января также увеличился и пенсионный возраст: белорусские женщины будут выходить на заслуженный отдых с 57,5 лет, а мужчины – с 62,5 лет.
Александр Костюкевич, юрист:
Это не последнее увеличение. Так, в 2022 году пенсионный возраст будет увеличен для женщин до 58 лет, а для мужчин – до 63 лет, также будет увеличен и стаж. Страховые взносы, когда были уплачены в Фонд социальной защиты до 2025 года, составят 20 лет для мужчин и для женщин. На сегодняшний момент, если у нас не хватает требований к трудовому стажу, то пенсия будет социальная, сегодня она составляет порядка 129 рублей.
Нововведения коснулись и минимальной заработной платы. Сегодня ее размер составляет 400 белорусских рублей.
Александр Костюкевич:
Ранее с первого января 2020 года минимальный размер заработной платы составлял 375 рублей, он был проиндексирован в ноябре до 388 рублей, но это в первую очередь нужно знать нашим индивидуальным предпринимателям, которые будут уплачивать самостоятельно взносы в Фонд соцзащиты, потому что именно от размера минимальной заработной платы зависит и размер уплаченных взносов.
Никакого пластика в общепите! Запрет на продажу и использование одноразовой посуды ввели с первого января 2021 года.
Александр Костюкевич:
Министерством антимонопольного регулирования и торговли уже было ранее вынесено постановление от февраля 2020 года, где будет содержаться перечень пластиковой посуды и иных пластиковых средств, которые будут запрещены. Это будут тарелки, стаканчики, чашки, палочки для размешивания напитков и даже соломинки. Это борьба за экологическое состояние нашей страны.
К слову, в «красную зону» запрещенных предметов не входят изделия, изготовленные из бумаги и картона, дерева и других материалов природного происхождения.