Увеличился пенсионный возраст и подоходный налог. Что ещё изменилось в Беларуси с 2021 года?

Наступивший 2021 год привнес существенные изменения не только в административный кодекс Беларуси. Теперь и налоговый кодекс диктует новые правила игры. Так, вместе с подоходным вырос и налог на прибыль для мобильных операторов c 18 до 30%. Но беспокоиться не о чем, заверили представители крупнейших операторов сети: бремя налоговой нагрузки на их постоянных клиентах, к счастью, не отразится.

С первого января также увеличился и пенсионный возраст: белорусские женщины будут выходить на заслуженный отдых с 57,5 лет, а мужчины – с 62,5 лет.

Александр Костюкевич, юрист:

Это не последнее увеличение. Так, в 2022 году пенсионный возраст будет увеличен для женщин до 58 лет, а для мужчин – до 63 лет, также будет увеличен и стаж. Страховые взносы, когда были уплачены в Фонд социальной защиты до 2025 года, составят 20 лет для мужчин и для женщин. На сегодняшний момент, если у нас не хватает требований к трудовому стажу, то пенсия будет социальная, сегодня она составляет порядка 129 рублей.