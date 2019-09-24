В 2020 году увеличится объём строительства жилья для многодетных семей

Новости Беларуси. В следующем году жилья для многодетных семей будут строить больше. Стимулом для участия в строительстве станет возможность использовать на эти цели семейный капитал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что раньше многих останавливало от строительства квартир именно то, что кредит не покрывал всю сумму.

Срок действия программы семейного капитала продлевается до конца 2024 года с расширением направлений его досрочного использования исходя из интересов многодетных семей. Раньше срока деньги можно потратить на улучшение жилищных условий многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся.