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В 2020 году увеличится объём строительства жилья для многодетных семей

24 сентября 2019 15:58
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Новости Беларуси. В следующем году жилья для многодетных семей будут строить больше. Стимулом для участия в строительстве станет возможность использовать на эти цели семейный капитал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что раньше многих останавливало от строительства квартир именно то, что кредит не покрывал всю сумму.

Срок действия программы семейного капитала продлевается до конца 2024 года с расширением направлений его досрочного использования исходя из интересов многодетных семей. Раньше срока деньги можно потратить на улучшение жилищных условий многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся.

Больше новостей экономики за 24 сентября здесь.

# Государственная социальная политика # общество # Наталья Надольская

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