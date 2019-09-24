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Беларусь намерена снизить выбросы парниковых газов

24 сентября 2019 11:25
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Новости Беларуси. Беларусь заявила в ООН о намерении существенно сократить выбросы парниковых газов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь намерена снизить выбросы парниковых газов-1

Позицию нашей страны озвучил министр иностранных дел. Владимир Макей принял участие в открытии саммита по мерам в области изменения климата. К 2030 году мы готовы сократить выбросы парниковых газов не менее, чем на 35 %, по сравнению с 1990 годом, исключительно за счет собственных ресурсов.

В саммите участвовали почти 200 стран.

# ООН # общество # Владимир Макей # Фотофакт

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