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Видеть за окном колючую проволоку и бетонный забор. Жители посёлка в Солигорском районе недовольны строительством предприятия

24 сентября 2019 15:43
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Новости Беларуси. На адрес СТВ пришла жалоба от жителей поселка Новый Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Видеть за окном колючую проволоку и бетонный забор. Жители посёлка в Солигорском районе недовольны строительством предприятия-1

Они недовольны тем, что в населенном пункте будет располагаться предприятие, которое занимается строительными и монтажными работами. Люди уверены, что стройка плохо повлияет на экологию в поселке: вредная пыль от производства загрязнит воздух, а шум будет мешать тихой жизни за пределами города.

Вероника Сайко разбиралась в проблеме. Подробности в видеоматериале.

Видеть за окном колючую проволоку и бетонный забор. Жители посёлка в Солигорском районе недовольны строительством предприятия-4

# Предприятия Беларуси # общество # Вероника Сайко # Фотофакт

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