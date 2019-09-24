Видеть за окном колючую проволоку и бетонный забор. Жители посёлка в Солигорском районе недовольны строительством предприятия

Они недовольны тем, что в населенном пункте будет располагаться предприятие, которое занимается строительными и монтажными работами. Люди уверены, что стройка плохо повлияет на экологию в поселке: вредная пыль от производства загрязнит воздух, а шум будет мешать тихой жизни за пределами города.

Вероника Сайко разбиралась в проблеме. Подробности в видеоматериале.