Прямой эфир

В Березино появится первая безбарьерная зона отдыха

24 сентября 2019 15:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Березино появится первая безбарьерная зона для отдыха. Ее планируют организовать возле местного центра социального обслуживания населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Березино появится первая безбарьерная зона отдыха-1

Здесь установят специальные качели, на которые можно будет заехать на инвалидной коляске. Также под маломобильных людей приспособят беседки, скамейки и тропинки.

В Березино появится первая безбарьерная зона отдыха-4

Алена Желудева, директор Березинского территориального центра социального обслуживания населения:
В Березинском районе вообще около 1100 инвалидов первой и второй группы. У нас 28 человек на постоянной основе, они периодически меняются – одна группа, другая.

Как таковой зоны отдыха, так, чтобы это было доступно, удобно у нас нет. С удовольствием, я думаю, они после занятий здесь, в центре, после рукоделия и на свежем воздухе позанимаются, поиграют.

В Березино появится первая безбарьерная зона отдыха-7

Сейчас администрация центра ищет спонсоров. По предварительным расчетам чтобы реализовать задумку потребуется почти 35 тысяч рублей.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Алена Желудева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь намерена снизить выбросы парниковых газов
24 сентября 2019 11:25

Беларусь намерена снизить выбросы парниковых газов

Лидия Ермошина: «Безбарьерная среда не создается специально под выборы»
24 сентября 2019 11:16

Лидия Ермошина: «Безбарьерная среда не создается специально под выборы»

«Восстановление святынь. Родники Беларуси». Подводим итоги акции
24 сентября 2019 08:00

«Восстановление святынь. Родники Беларуси». Подводим итоги акции