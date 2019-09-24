В Березино появится первая безбарьерная зона отдыха

Новости Беларуси. В Березино появится первая безбарьерная зона для отдыха. Ее планируют организовать возле местного центра социального обслуживания населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь установят специальные качели, на которые можно будет заехать на инвалидной коляске. Также под маломобильных людей приспособят беседки, скамейки и тропинки.

Алена Желудева, директор Березинского территориального центра социального обслуживания населения:

В Березинском районе вообще около 1100 инвалидов первой и второй группы. У нас 28 человек на постоянной основе, они периодически меняются – одна группа, другая.

Как таковой зоны отдыха, так, чтобы это было доступно, удобно у нас нет. С удовольствием, я думаю, они после занятий здесь, в центре, после рукоделия и на свежем воздухе позанимаются, поиграют.