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В 2017 году национальный авиаперевозчик планирует открыть рейс в Брюссель, возобновится авиасообщение с Ереваном

06 ноября 2016 10:33
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Новости Беларуси. 6 ноября у работников гражданской авиации Беларуси профессиональный праздник. История воздушных пассажирских перевозок в нашей стране началась в 1933 году прошлого столетия. Тогда открыли регулярное авиасообщение между Минском и Москвой.

С каждым годом география полетом расширяется. Так, уже следующим летом белорусский авиаперевозчик планирует открыть рейс в Брюссель. Также в июне 2017 возобновится регулярное авиасообщение с Ереваном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Авиасообщение

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