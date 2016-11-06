В 2017 году национальный авиаперевозчик планирует открыть рейс в Брюссель, возобновится авиасообщение с Ереваном

Новости Беларуси. 6 ноября у работников гражданской авиации Беларуси профессиональный праздник. История воздушных пассажирских перевозок в нашей стране началась в 1933 году прошлого столетия. Тогда открыли регулярное авиасообщение между Минском и Москвой.

С каждым годом география полетом расширяется. Так, уже следующим летом белорусский авиаперевозчик планирует открыть рейс в Брюссель. Также в июне 2017 возобновится регулярное авиасообщение с Ереваном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.