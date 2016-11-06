Музеи, больницы, школа, сельхозкомплекс и народные промыслы: агрогородок Мотоль признан лучшим в Беларуси

Новости Беларуси. Эпицентр жизни – глубинка. Агрогородок Мотоль Брестской области признан лучшим в Беларуси. Это местечко, в которое некогда заезжала сама королева Бона Сфорца. В ее царствование Мотоль получил Магдебургское право – на 30 лет раньше древнего Пинска. И сейчас агрогородок живет по-передовому.

На небольшом клочке земли на Полесье работают четыре музея, две больницы и школа на полтысячи детей. Развивается и сельскохозяйственный комплекс. 12 лет назад здесь пошли на смелый эксперимент – начали заниматься лимузинами.

Татьяна Радковец, заведующий фермой ОАО «Агро-Мотоль»:

Раньше было тяжелее заниматься, так как не было сбыта, хорошей сохранности. Сейчас уже два года стали выпасать на отгонных пастбищах, стала хорошая сохранность и появился большой спрос на мясокомбинат.

Известен Мотоль народными промыслами, лакомствами «Мотольского фестиваля» и конечно же неподдельным гостеприимством. Гармония традиций и предприимчивости делают его полноправной столицей белорусского агроэкотуризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.