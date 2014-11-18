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В 2015 году в Дзержинске откроют ТЦ «Титаник»

18 ноября 2014 15:22
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Новости Беларуси. Дзержинский «Титаник» поплывет! Долгострой в центре Дзержинского превратится в современный торговый центр.

В честь знаменитого парохода, потерпевшем крушение, здание по улице Советской назвали жители города.

Рядом с райисполкомом его когда-то построила районное нуждобщество. По планам здесь должен был появиться ресторан. Но мечтам не суждено было сбыться.

Здание пустовало более 20 лет. И вот вскоре Дзержинский «Титаник» все-таки поплывет. Сегодня работа здесь кипит.

Уже в следующем году в бывшем долгострое появится крупный супермаркет, точки непищевой торговли, помещения для оказания услуг населению и кафе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Государственная политика в сфере торговли

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