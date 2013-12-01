В 2014 в Беларуси будет построено 5 тысяч 300 арендных квартир. Кого заселят в первую очередь?

Новости Беларуси. В проекте постановку молодых семей на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий планировали на общих основаниях. Однако Александр Лукашенко не согласился с таким подходом. Молодые семьи ставить в очередь на жилье будут на прежних условиях. По проекту документа договор аренды государственной квартиры можно будет заключать сразу на 5 лет и продлевать при своевременной оплате. К слову, в Минске уже есть 4 случая, когда нерадивые «квартиранты» выселены за неоплату. Всего в арендном фонде страны более двух тысяч квартир. В основном это вторичное жилье. Распределять арендное жилье в будущем планируют так: из 10 квартир четыре сдадут внаем тем, кто претендует по нынешним правилам на служебное жилье и шесть тем, кто состоит на учете нуждающихся. Предусмотрены меры и для незащищенных слоев населения.

Над проектом указа «кабинетные» эксперты трудились почти год. Полсотни страниц — это только на первый взгляд немного. От каждой строчки зависит, получит ли человек квартиру. Арендную. Такую форму собственности квадратных метров в Беларуси практикуют всего 2 года. Спрос на недорогие съемные госквартиры оказался просто огромным.

Наталья Кухарчик, начальник отдела юридической работы и кадров министерства ЖКХ Республики Беларусь:

Это как один из видов поддержки населения. Вот он будет проживать в жилом помещении коммерческого использования этот гражданин. При этом он будет платить меньшие деньги, у него будет возможность накапливать средства на строительство своего жилья собственными силами.

Сейчас в очереди на улучшение жилищных условий стоит 813 тысяч белорусов. Аренда у государства — выход, да только в стране таких квартир всего 2 тысячи. Примерно 15 вот таких многоэтажек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Эти два дома были одними из первых ласточек арендного жилья столицы. Их возводил Мингорисполком для талантливых молодых специалистов парка высоких технологий. Новостройки сразу же едва не оскандалились. Первыми в очереди на заселение оказались сотрудники ПВТ с самым большим стажем. А это — уборщицы и водители. Кто сегодня здесь живет — сейчас узнаем.

Мария — программист компании-резидента ПВТ. Стала обладательницей «трешки» всего пару месяцев назад. До этого с мужем и двумя дочками жили с родителями, потом снимали однокомнатную, и, наконец, обзавелись «своей». Хоть и арендной, но по другому ее не называют.

Пока хозяйка готовится к интервью — осматриваемся. Обычная квартира, которая ничем не отличается от тысяч остальных, которые строятся по всему городу. Разве что балкон — просто огромный: приятное дополнение от проектировщиков.

Мария Сухоцкая, инженер-программист:

На день города мы получили ключи. Был серый такой день холодный, но когда мы сюда поднялись, увидели этот простор, настроение сразу поднялось. И чистые лестницы, лифты — это все конечно здорово!

Порадовала отделка: тест на пригодность прошли даже обои, везде, кроме одной комнаты. Но это мелочи будущей жизни.

Мария Сухоцкая:

Косяков и недоделок, в принципе, я тут и не нашла. Когда мы акт приемки подписывали, надо было найти и описать вся. Я искала, но я не нашла!

Попутно узнаем, что и соседи по подъезду — тоже программисты. Администрации ПВТ удалось уладить бюрократические нюансы и заселить-таки в новые дома молодых специалистов, а не тех, кто дольше стоял на очереди.

Александр Козловский, заместитель директора администрации Парка высоких технологий:

Да, была такая ситуация, но мы утвердили на заседании наблюдательного совета принцип, кого здесь нужно селить. Пришли к тому, что первоочередное право — программистам. Это все-таки те молодые люди, которых надо сегодня поддерживать.

В прошлом месяце за эту квартиру Мария заплатила всего 2 миллиона 700 тысяч рублей. За коммерческий вариант сейчас пришлось бы выложить в три раза больше! К слову, арендное жилье сами специалисты по недвижимости рассматривают как один из факторов, который может сбить цены, например, в столице.

Наталья Раденя, начальник отдела агентства недвижимости:

Если честно, мы будем даже рады. Потому что на данный момент цены у нас очень высокие в городе на съемное жилье. Однокомнатная квартира предлагается в районе 350 долларов. Если что-то может повлиять на эти цены, в том числе и арендное жилье — это будет только большой плюс.

В принципе, ничего нового не происходит. Во времена советского союза все люди арендовали жилье у государства. В девяностых часть приватизировали, но это скорее исключение из общемировой практики. В Германии, например, 80% людей живет не в своих собственных домах и квартирах.

Александр Бредерек, адвокат по недвижимости (Германия):

Чтобы приобрести квартиру необходимо либо иметь определённую сумму денег, либо связать себя на года кредитом с банком. При этом процент кредитования очень высок.

Да и чтобы вложиться круглой суммой в недвижимости нужно иметь уверенность в завтрашнем дне.

Ханс Триллер в том что всю свою жизнь снимает квартиры не видит никакого драматизма. Эта на окраине Берлина — вполне устраивает. Все рядом: метро, парк, магазины.

Ханс Триллер, пенсионер (Германия):

Меня, кстати, можно поздравить с юбилеем. В этом году исполняется 30 лет, как я снимаю эту квартиру. Соглашение об аренде я подписал ещё при ГДР, в 1983 году

На вопрос, почему не купил свое жилье, рачительный немец отвечает впервые: раньше об этом даже не задумывался. А зачем, если система работает: по закону, выгнать немца-квартиросъемщика очень тяжело, да и все обязательства по договору лежат на арендодателе. Ханс уверен: хоть формально и не в своей квартире, но хорошо устроился.

Ханс Триллер, пенсионер (Германия):

Если квартира является твоей собственностью, то в определённом смысле ты её заложник. Ты не можешь просто так поменять место работы, так как ты привязан своей недвижимостью к определённому месту. А так, если тебе надоело, ты в любой момент можешь поменять район, город... Если тебе не нравятся соседи, ты просто собрал вещи и нашёл себе другое место.

К похожему результату движется и Беларусь. С той оговоркой, что до 2016 года каждый желающий может приватизировать свои квадратные метры. По оценкам специалистов, это сделают примерно 70% квартирантов. Остальные продолжат жить по сути на тех же правах.

Наталья Кухарчик, начальник отдела юридической работы и кадров министерства ЖКХ Республики Беларусь:

То есть если сегодня они проживают в жилом помещении госжилфондом бессрочный, точно такой же вид договора, с таким же сроком будет с ними заключен. Никто их не выселит ни в коем случае.

В проекте указа уже есть и список тех, кто первым сможет получить недорогое госжилье.

Наталья Кухарчик, начальник отдела юридической работы и кадров министерства ЖКХ Республики Беларусь:

Это высшие должностные лица. Есть еще ученые, педагогические работники, молодые специалисты.

Перспектива вполне реальная. В 2014 в Беларуси будет построено 5 тысяч 300 арендных квартир. В пятнадцатом году — еще больше. Так что первым в списке уже можно обзаводиться планами.

Мария Сухоцкая, инженер-программист:

Летом я сделаю большой зимний сад. У меня будет вообще красота! Поставлю кресло-качалку. Будем пить кофе, смотреть на заходящее солнце...