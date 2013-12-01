В Могилевской области прошли соревнования между операторами машинного доения

Новости Беларуси. В Могилевской области возродили соревнования между операторами машинного доения. Подобные конкурсы в Советском Союзе проводились ежегодно. Со временем традиция забылась, но в последние годы эти состязания стали возрождать. Конкурс в Горках собрал порядка 70 участников. К слову, посоревноваться приехал и единственный мужчина-дояр, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для единственного мужчины на конкурсе профессионального мастерства, работа с новейшими доильными аппаратами – обычное дело. Михаил уже больше года работает оператором машинного доения в одном из СПК области. В свой адрес слышит немало удивленных слов.

Михаил Беспалов, оператор машинного доения СПК «Липовка» Хотимского района:

Бывает… «дояр». Я не обращаю на это внимания. Наоборот, можно гордиться, что я один из некоторых, кто умеет доить.

Среди конкурсантов - Нина Николаевна, в доильном деле настоящий профи. Дояркой работает почти 30 лет. В свое время становилась серебреным призером всесоюзных соревнований среди операторов машинного доения. На молодых коллег смотрит с ностальгией.

Нина Шумская, оператор машинного доения СПК «Колхоз «Заря» Глусского района:

Мысли возникают, и я, наверное, такой была в свое время. Не смелая, нерешительная, что-то не умела.

За титул лучшего в профессии сегодня соревнуются порядка 70 операторов машинного доения со всех уголков Могилевщины. Есть и теоретические испытания, но для этих конкурсантов все же главное – работа на результат.

Николай Афанасьев, директор учебного центра управления сельского хозяйства Горецкого райисполкома:

Для них не говорить, а работать нужно. Они должны знать, как подоить, как собрать, как получить качественное молоко. Чтобы мы пили с вами молоко хорошее и вкусное.

Работа их не знает выходных и праздников, смеются конкурсанты, коров ведь доить нужно ежедневно. Выбраться в город удается не часто, но без модных покупок домой, в деревню, сегодня вернутся не многие.

Елена Максимова, оператор машинного доения СПК «Лесная» Славгородского района:

Работа работой, но я всегда стараюсь быть в тренде. Маникюр, прическа, макияж. Все-таки молодая, и хочется выглядеть хорошо.

В советские времена подобные конкурсы проводились ежегодно. Со временем традиция канула в лету. Теперь, когда новые технологии постоянно наступают на пятки, соревнования стали еще более интересными. На Могилевщине конкурс операторов машинного доения теперь будут проводить ежегодно.

Михаил Барановский, заведующий лабораторией машинного доения Центра животноводства НАН Беларуси:

Это не просто соревнования операторов машинного доения, это школа мастерства машинного доения. Где мы учим этому важному делу. Потому как в Республике Беларусь сегодня работают самые современные технологии и этому нужно учить.