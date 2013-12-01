Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси: Никто - ни депутат, ни министр не может дать судье указание о том, как рассмотреть дело

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси отмечается День юриста. Помимо адвокатской практики, прокурорской, следовательской, судейской работы на этих людях - важная миссия по формированию правовой культуры общества, уважения к Закону и правовой политики государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И сегодня, когда в Беларуси создается правовое гражданское общество, в котором все равны перед законом и имеют право на равную защиту прав и законных интересов, роль юристов особенно важна. На эти и другие темы корреспондент программы пообщалась с Олегом Слижевским, министром юстиции Республики Беларусь — Олегом Слижевским.

Олег Леонидович, 13 декабря будет 2 года, как вы находитесь в должности министра юстиции. Что планировали реализовать на этот период и что удалось?

Олег Слижевский, министр юстиции Республики Беларусь:

Придя на эту должность, безусловно, передо мной стоял целый ряд достаточно сложных задач, которые необходимо было решать. В первую очередь, стояла задача по реализации норм принятого закона «Об адвокатской деятельности». На сегодняшний день надо признать, что закон был своевременным, закон был правильным. И сегодня уже можно говорить о том, что адвокатура работает по этому закону достаточно успешно. Кроме того, одна из первостепенных задач была - президент ставил такую задачу передо мной - о том, что необходимо улучшить работу судов, необходимо принять меры к сохранению кадрового потенциала, потенциала судебной системы, к организации работы судебной системы.

Все СМИ просто пестреют заголовками о реформе судебной системы. Обычный человек, который прочтет, может и не понять, а в чем выгода для человека, что изменится для гражданина?

Олег Слижевский:

Например, если идти от обратного, то в чем недостатки такой двойственной системы? Сегодня для граждан, для субъектов хозяйствования всегда есть четкое и однозначное понимание, а какой суд в некоторых случаях стоит обращаться - либо в хозяйственный суд, либо в суд общей юрисдикции. И такие споры по подведомственности имели место. Если говорить о компетенции Министерства юстиции и Верховного Суда, для граждан будет четко и понятно то, что судебные решения - компетенция исключительно судов. Я приведу пример. Буквально на днях, в четверг, я проводил выездной прием граждан в Лепеле. Ко мне на прием пришла пожилая женщина, у которой был единственной вопрос - она не согласна с решением, вынесенным судом. Просила вмешаться министра юстиции и пересмотреть это решение. Я не скажу, что такое обращение единично, либо является исключением. По статистике, порядка 75% граждан, которые приходят на прием к министру юстиции, поднимают вопросы несогласия с судебными решениями. Приходится каждый раз объяснять, что судебная власть у нас отдельная ветвь власти, что она независима, несмотря на то, что Министерство юстиции обеспечивает деятельность судов. Но никто, ни министр юстиции, ни депутат - никто не может дать судье указание о том, как рассмотреть это дело.

То есть мы сейчас с вами поднимаем вопрос телефонного права?

Олег Слижевский:

Можно назвать это и вопросом телефонного права. Есть, к сожалению, еще в обществе такое понимание, что каким-то образом кто-то может позвонить и попросить судью вынести решение. У нас есть процессуальный порядок, который предусматривает возможность отмены, корректировки судебного решения только вышестоящим судом. И так во всем мире.

В практике вашей или ваши коллег, были попытки пролоббировать интересы по тому или иному делу?

Олег Слижевский:

Вы знаете, может быть на первых порах, когда я был назначен на эту должность, раз или два кто-то поднимал этот вопрос - нельзя ли каким-то образом, чтобы более внимательно отнеслись к рассмотрению того или иного дела. Я смею вас заверить в том, что сразу были расставлены все точки над «i». Сегодня все понимают - и знакомые, и друзья, и родственники, что есть закон и, несмотря на какие-то должности и возможности, это ни в коей мере, ни каким образом не должно использоваться для того, чтобы так или иначе вмешаться в принятие решения, которое должно приниматься только по закону.

Как-то так сложилось в Белорусском обществе, что правовая безграмотность пока еще существует. Не планируете ли вы в связи с этим повышать грамотность нашего населения так, например, как делает Нацбанк - организовывают разные конкурсы, лекции и прочее?

Олег Слижевский:

Что касается граждан, тоже здесь достаточно активно работает Министерство юстиции, органы юстиции, суды. В свое время мы тоже ставили такую задачу (и есть результат это задачи), что судьи должны проводить больше выездных заседаний, что надо проводить встречи в трудовых коллективах.

А дни открытых дверей сохранились? Я помню, всегда накануне Дня юриста адвокаты собирались в одном неком месте и граждане могли обратиться абсолютно бесплатно за консультацией. Вы же помните, что самая лучшая консультация это какая - бесплатная! Сохранилась ли эта традиция?

Олег Слижевский:

Я на сколько знаю, адвокатура продолжает эту практику и время от времени такие мероприятия проводят. Это есть.