Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Миноблисполкома: Если человек будет с высокой экологической культурой, то и охрана окружающей среды будет на должном уровне

Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Миноблисполкома: Если человек будет с высокой экологической культурой, то и охрана окружающей среды будет на должном уровне

01 декабря 2013 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жить в гармонии с природой. Центральный регион не только самый крупный по территории, но и один из красивейших в стране. Озеро Нарочь, Налибокская пуща, сотни природных памятников - настоящее достояние Беларуси и визитная карточка региона.

Охранять природные богатства Минщины задача специалистов комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Миноблисполкома. В этом году учреждению исполнилось 25 лет. Здесь работают люди, любящие природу родного края. Анна Станиславовна Воложинская одна из тех, кто стоял у истоков природоохранной службы области. А ныне ветеран службы Мария Николаевна Худая была первым руководителем природоохранного комитета Облисполкома. И сейчас она продолжает заниматься общественной работой, помогает людям и остается искренним защитником природного достояния родной области.

О работе комитета и людях, которые занимаются благородным делом, в программе «Центральный регион» на СТВ.

# общество # Экология

Другие новости рубрики

Все новости
Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси: Никто - ни депутат, ни министр не может дать судье указание о том, как рассмотреть дело
01 декабря 2013 15:33

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси: Никто - ни депутат, ни министр не может дать судье указание о том, как рассмотреть дело

В Могилевской области прошли соревнования между операторами машинного доения
01 декабря 2013 14:16

В Могилевской области прошли соревнования между операторами машинного доения

На переулке Солтыса, 6 в Минске сдали проблемный дом - 80 семей получили ключи
30 ноября 2013 15:31

На переулке Солтыса, 6 в Минске сдали проблемный дом - 80 семей получили ключи