Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Миноблисполкома: Если человек будет с высокой экологической культурой, то и охрана окружающей среды будет на должном уровне

Новости Беларуси. Жить в гармонии с природой. Центральный регион не только самый крупный по территории, но и один из красивейших в стране. Озеро Нарочь, Налибокская пуща, сотни природных памятников - настоящее достояние Беларуси и визитная карточка региона.

Охранять природные богатства Минщины задача специалистов комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Миноблисполкома. В этом году учреждению исполнилось 25 лет. Здесь работают люди, любящие природу родного края. Анна Станиславовна Воложинская одна из тех, кто стоял у истоков природоохранной службы области. А ныне ветеран службы Мария Николаевна Худая была первым руководителем природоохранного комитета Облисполкома. И сейчас она продолжает заниматься общественной работой, помогает людям и остается искренним защитником природного достояния родной области.

О работе комитета и людях, которые занимаются благородным делом, в программе «Центральный регион» на СТВ.