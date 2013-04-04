В 2013 году огороды из центра Мяделя переедут на специальные участки в окрестностях

Новости Беларуси. Мядель расширяет свои границы и меняет облик. В 2013 году из центра города должны исчезнуть огороды. Заниматься любимым делом жители смогут на специальных участках в окрестностях туристического райцентра.

Уже нынешней осенью, после сбора урожая, за дело возьмутся мелиораторы и приведет участки возле домов в надлежащий вид. Местные власти уже сегодня могут предложить населению несколько наделов для огородничества на выбор, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Леонид Яворский, начальник землеустроительной службы Мядельского райисполкома:

Никто без участков не останется, но в центре города, я считаю, что они не предназначены по генплану для ведения огородничества. Всем желающим по осени предоставим земельные участки, всем. Но это будет платно, как того требует законодательство. Они могут собрать урожай, даже смогут по осени пересадить там, у кого есть, клубнику, кусты на новые места.