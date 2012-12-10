В 2013 году белорусы смогут платить налоги через Интернет

Новости Беларуси. Платить налоги он-лайн. Такая возможность появится у белорусов уже в 2013 году. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам. В перспективе – создание центра информирования плательщиков.

Это позволит тем, кто подключился к системе электронного декларирования, в режиме реального времени получать информацию о суммах налогов, переплатах или задолженности. Это удобно как для самих граждан, так и для налоговых органов. Подобная услуга есть во многих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.