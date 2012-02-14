В 2011 году в Беларуси пресекли деятельность 23 сотрудников и агентов иностранных спецслужб

В Беларуси принято серьезное решение по развитию внешней разведки и контрразведки. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на заседании коллегии КГБ по итогам работы органов госбезопасности в 2011 году.

Глава государства отмечает значительные изменения во внешнеполитических и внешнеэкономических позициях Беларуси, что напрямую влияет на ситуацию внутри страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Председатель, специалисты, руководство Комитета госбезопасности доложили мне о работе наиболее специфических подразделений – разведки и контрразведки. Об успехах, недостатках, планах на будущее.

Вы знаете, что мы приняли серьезное решение по развитию нашей внешней разведки, контрразведки. Не думаю, что это секрет для наших противников.

Сейчас я бы хотел просто поговорить с вами и послушать руководство и вас о тех вопросах, общих вопросах, которые решает Комитет государственной безопасности на нынешнем этапе. Изменения в стране произошли серьезные в связи с внешнеэкономическими и внешнеполитическими позициями нашего государства. Вы знаете, что мы стали членом Единого экономического пространства. Мы – члены Организации Договора о коллективной безопасности. И там, в этом военно-политическом блоке, не без настойчивого влияния Беларуси происходят очень серьезные изменения.

Определенная динамика, не новая для чекистов, для руководства страны, у нас происходит в отношениях с Западом, Соединенными Штатами Америки, другими государствами. Это не может не влиять на ситуацию внутри нашей страны и это не может не входить в компетенцию главной спецслужбы нашего государства.

За минувший год чекисты пресекли деятельность 23 сотрудников и агентов иностранных спецслужб. Выявлено также более трех десятков случаев, когда наших граждан пытались завербовать разведки других государств. За шпионаж в пользу одной из стран НАТО в 2011 суд приговорил белоруса к 7 годам лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе заседания коллегии президент предложил обсудить те общие вопросы, которые Комитет госбезопасности решает на современном этапе.