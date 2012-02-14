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Уитни Хьюстон была еще жива, когда ее обнаружил обслуживающий персонал отеля

14 февраля 2012 10:05
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Похороны Уитни Хьюстон пройдут в США в пятницу, 17 февраля. По словам ее близких, церемония состоится на родине певицы, в городе Ньюарк штата Нью-Джерси. Прощание с легендарной поп-дивой пройдет в четверг.

Тем временем полиция США объявила о завершении первого этапа расследования смерти Хьюстон. Следствие подтвердило факт обнаружения в гостиничном номере певицы антидепрессантов.

Также стало известно, что Хьюстон была еще жива в момент, когда ее обнаружил обслуживающий персонал отеля. Она находилась без сознания в наполненной ванной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент уже имеются результаты вскрытия тела певицы, однако они будут объявлены лишь после токсикологической экспертизы.

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