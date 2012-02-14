8 млн 800 тысяч тонн зерна планируют собрать в 2012 году в Беларуси

На заседании Президиума Совмина обсуждали готовность сельхозорганизаций к весенним полевым работам. Уже приняты все необходимые организационные и финансовые решения, чтобы посевная компания началась успешно и вовремя.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Высокий технологический уровень весенних полевых работ – это, фактически, задел хорошего урожая, а задание на 2012 год у нас крайне напряженное. Мы должны в соответствие с нашими планами выйти на 8,8 млн тонн зерна, 4,3 млн тонн сахарной свеклы.

Мы на уровне Правительства приняли все необходимые организационные и финансовые решения.

Хозяйства страны к проведению весенних полевых работы в целом готовы. Решены вопросы по обеспечению топливом. На эти цели выделили около 7 триллионов рублей. Создается запас минеральных удобрений. Их привозят по графику с белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия, аграрии тщательно готовятся к посевному старту. Он запланирован на март.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Обеспечены в полном объеме семенами по всем направлениям. Где есть у нас в 5-6 районах вопросы, по которым где-то репродукционный состав не тот, идет внутрихозяйственный обмен и перераспределение. Достаточное количество элиты. Пока зимовка идет неплохо, и озимые, и рапс зимуют неплохо, но, вместе с тем, имеем достаточно страхового фонда. Выше прошлого года готовность техники. В принципе, к севу, можно сказать, готовы.