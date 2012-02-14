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В Беларуси в будущем году планируется построить жилья с господдержкой в пределах 2,5 млн кв. м

14 февраля 2012 13:34
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Должно стать более доступным и арендное жилье. Что важно, люди, проживающие в таких домах, не будут исключаться из списка очередников. 

В этом году в Беларуси планируют построить 10 таких домов – это 770 квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:
Нам нужно выстроить целую политику в отношении доступности арендного жилья. Нужно создать достаточное, а, может быть, даже и избыточное количество арендного жилья для того, чтобы цена была доступной. Доступной нашим молодым семьям, населению.

# общество # Белоруссия

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