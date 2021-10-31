В 1950-х тут снимали кино, а в 2012-м работали на морозе. Рассказываем историю «Камволя»

Новости Беларуси. Конечно, санкции Запада имеют негативное воздействие, но Беларуси во многом удается снижать этот эффект, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и объемы экспорта растут, например, наших тканей в ту же Польшу. На неделе Анастасия Ярощик-Корниенко отправилась на «Камволь», чтобы узнать, о чем сегодня говорят в цехах и что волнует коллектив.

С 1980 года олимпийского, 40 лет работаю. В декретный шла, шестерых детей родила.

Ольга Ремизова, директор прядильной фабрики предприятия:

На предприятии уже работаю с 2008 года, я сюда пришла после окончания лицея, где получила профессию прядильщика.

Светлана Яковенко, начальник химической лаборатории предприятия:

На «Камволь» пришла по распределению. Впечатление 1987 года у меня тоже было «ах». Это крупное было, флагман Советского Союза. Но шло время. На легпромный подиум предприятие вышло еще в 1950-х прошлого века. В советские времена производство – конек индустрии. Здесь даже снимали кино.

На комбинате работают герои фильма «Любовью надо дорожить», съемки велись в корпусах и цехах в Минске. С распадом Союза, как вся промышленность, камвольный комбинат оказался у пропасти закрытия. В 1990-х пытались провести модернизацию.

Говорят, такого уровня предприятий нет даже в Европе. Зачем итальянцы приехали на белорусский «Камволь», читайте здесь. Переломным стал февраль 2012-го. Эту дату здесь знают без преувеличения как собственный день рождения. На предприятие приехал глава государства. Картина: холодные цеха, едва работающее оборудование. Закрыть фабрику – но это огромный коллектив.

Приняли решение – дать «Камволю» новый импульс. Не останавливая производство, начали менять оборудование и делать ремонт. С новыми станками в разы выросла производительность. Появившиеся технологические возможности теперь окрыляют на новые проекты. Недавно заводской коллектив пополнили 25 новых сотрудников.

Елена Игнатюк, оператор оборудования предприятия:

Конечно, сравнить, что было, когда мы работали в те годы, конечно… Вот, раздетые – а то были в телогрейках.