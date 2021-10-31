«Мы не просто произвели, мы ещё это и продали». Как белорусский «Камволь» работает во время пандемии и санкций?

Новости Беларуси. Конечно, санкции Запада имеют негативное воздействие, но Беларуси во многом удается снижать этот эффект, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и объемы экспорта растут, например, наших тканей в ту же Польшу. На неделе Анастасия Ярощик-Корниенко отправилась на «Камволь», чтобы узнать, о чем сегодня говорят в цехах и что волнует коллектив. Говорят, такого уровня предприятий нет даже в Европе. Зачем итальянцы приехали на белорусский «Камволь», читайте здесь.

Юлия Болкунец, ведущий специалист управления внешнеэкономической деятельности предприятия:

Мы освоили такие рынки сбыта, как Кувейт, Индия, Турция, Франция, Италия, Арабские Эмираты. В том числе мы увеличили объемы экспорта на такие рынки, как Польша, Литва, Латвия, Сербия. В Сербию в два раза объемы увеличены, польский рынок мы начали развивать помимо ведомственного ассортимента, гражданский ассортимент, ткани для пошива делового мужского костюма.

Несмотря на затяжные локдауны в странах-поставщиках сырья и экономические подножки, которые пытаются белорусам ставить на мировых рынках, предприятие уверено шагает вперед.