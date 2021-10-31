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Говорят, такого уровня предприятий нет даже в Европе. Зачем итальянцы приехали на белорусский «Камволь»?

31 октября 2021 18:36
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Новости Беларуси. Конечно, санкции Запада имеют негативное воздействие, но Беларуси во многом удается снижать этот эффект, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и объемы экспорта растут, например, наших тканей в ту же Польшу.

Говорят, такого уровня предприятий нет даже в Европе. Зачем итальянцы приехали на белорусский «Камволь»?-1

И вот пример. Итальянцы приехали договариваться о сотрудничестве. Уверяют, о белорусском промышленном текстильном производстве сегодня знают во всем мире.

Говорят, такого уровня предприятий нет даже в Европе. Зачем итальянцы приехали на белорусский «Камволь»?-4

Эмиль Ванджи, предприниматель (Италия):
Почему Беларусь? В Беларусь была сделана очень серьезная инвестиция, здесь строили очень серьезные предприятия. Я считаю, такой уровень предприятия – уже, не знаю, в Европе точно нет. Надо гордиться, что вы имеете такое предприятие в стране. Потенциал предприятия огромный, реально много брендов Европы ищут, кто производит. Здесь уровень потенциала высокий.

Говорят, такого уровня предприятий нет даже в Европе. Зачем итальянцы приехали на белорусский «Камволь»?-7

Ирина Григорьян, генеральный директор предприятия:
В следующем году мы планируем запустить еще одну фабрику суконную. Сохраним бренд «Сукно» наш традиционный, который тоже уже известен на многих рынках. Это будут уже современные технологии, современные предприятия. Уже получаем большое количество заявок. На 30 % объемов производства, которые должны быть, уже есть конечные заказы. Еще раз подчеркиваю – сегодня наши гости, достаточно известные технологи, приехали за белорусской тканью, не потому что она плохая, а потому что они видят в ней хороший потенциал и уже ее оценили. Хотелось бы, чтобы мы любили себя, ценили себя и работали здесь и сейчас в нашей стране, делали ее еще богаче, красивее и знаменитее.

# Предприятия Беларуси # общество # Ирина Григорьян # Анастасия Ярощик-Корниенко # Ольга Ремизова # Светлана Яковенко # Екатерина Каглян # Эльвира Жвикова # Юлия Болкунец # Елена Игнатюк # Александр Лукашенко # Эмиль Ванджи # Фотофакт

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