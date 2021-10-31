Говорят, такого уровня предприятий нет даже в Европе. Зачем итальянцы приехали на белорусский «Камволь»?

Эмиль Ванджи, предприниматель (Италия): Почему Беларусь? В Беларусь была сделана очень серьезная инвестиция, здесь строили очень серьезные предприятия. Я считаю, такой уровень предприятия – уже, не знаю, в Европе точно нет. Надо гордиться, что вы имеете такое предприятие в стране. Потенциал предприятия огромный, реально много брендов Европы ищут, кто производит. Здесь уровень потенциала высокий.

Ирина Григорьян, генеральный директор предприятия:

В следующем году мы планируем запустить еще одну фабрику суконную. Сохраним бренд «Сукно» наш традиционный, который тоже уже известен на многих рынках. Это будут уже современные технологии, современные предприятия. Уже получаем большое количество заявок. На 30 % объемов производства, которые должны быть, уже есть конечные заказы. Еще раз подчеркиваю – сегодня наши гости, достаточно известные технологи, приехали за белорусской тканью, не потому что она плохая, а потому что они видят в ней хороший потенциал и уже ее оценили. Хотелось бы, чтобы мы любили себя, ценили себя и работали здесь и сейчас в нашей стране, делали ее еще богаче, красивее и знаменитее.