В Гродно медкабинеты школ подключают к информационной системе детской поликлиники. Что изменится?

Новости Беларуси. Получить все данные о пациенте в один клик теперь возможно. Медицинские кабинеты гродненских школ подключаются к информационной системе, в которой работает детская поликлиника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сервис позволяет медработникам учреждений образования в режиме онлайн отслеживать информацию о состоянии здоровья детей.

Первой к системе подключили среднюю школу № 41, в которой учатся более 4 тысяч ребят. Уже на протяжении месяца работники медицинского кабинета не требуют у своих пациентов бумажный вариант справки: результаты диспансеризации, все диагнозы и рекомендации, а также информация о прививках – в едином банке данных. Планируется, что к концу года к системе будут подключены медкабинеты всех гродненских школ.

Виктория Лобан, фельдшер детской центральной городской клинической поликлиники Г родно: В этой системе мы можем увидеть стол – это для обеспечения питанием, горячим питанием ребенка, если, допустим, диеты, мы видим, какие продукты им запрещены. Также рекомендации от офтальмолога для рассадки детей.

Ирина Семинская, заместитель главного врача по медицинской части детской центральной городской клинической поликлиники Гродно:

Часть нагрузки с участковых врачей-педиатров будет снята в том случае, когда детям необходимо предоставить справку для занятий спортом, для участия в соревнованиях, для посещения определенных секций. Эту справку можно будет получить в учреждении образования у врача.

Многие родители уже оценили нововведение – больше не нужно ходить с ребенком в поликлинику и терять время в очереди, чтобы взять справку. Особенно актуально это будет в преддверии летних каникул при оформлении детей в оздоровительные лагеря.