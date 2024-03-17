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В Гродно медкабинеты школ подключают к информационной системе детской поликлиники. Что изменится?

17 марта 2024 12:15
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Новости Беларуси. Получить все данные о пациенте в один клик теперь возможно. Медицинские кабинеты гродненских школ подключаются к информационной системе, в которой работает детская поликлиника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сервис позволяет медработникам учреждений образования в режиме онлайн отслеживать информацию о состоянии здоровья детей.

В Гродно медкабинеты школ подключают к информационной системе детской поликлиники. Что изменится?-1

Первой к системе подключили среднюю школу № 41, в которой учатся более 4 тысяч ребят. Уже на протяжении месяца работники медицинского кабинета не требуют у своих пациентов бумажный вариант справки: результаты диспансеризации, все диагнозы и рекомендации, а также информация о прививках – в едином банке данных. Планируется, что к концу года к системе будут подключены медкабинеты всех гродненских школ.

В Гродно медкабинеты школ подключают к информационной системе детской поликлиники. Что изменится?-4

Виктория Лобан, фельдшер детской центральной городской клинической поликлиники Гродно:
В этой системе мы можем увидеть стол это для обеспечения питанием, горячим питанием ребенка, если, допустим, диеты, мы видим, какие продукты им запрещены. Также рекомендации от офтальмолога для рассадки детей.

В Гродно медкабинеты школ подключают к информационной системе детской поликлиники. Что изменится?-7

Ирина Семинская, заместитель главного врача по медицинской части детской центральной городской клинической поликлиники Гродно:
Часть нагрузки с участковых врачей-педиатров будет снята в том случае, когда детям необходимо предоставить справку для занятий спортом, для участия в соревнованиях, для посещения определенных секций. Эту справку можно будет получить в учреждении образования у врача.

Многие родители уже оценили нововведение – больше не нужно ходить с ребенком в поликлинику и терять время в очереди, чтобы взять справку. Особенно актуально это будет в преддверии летних каникул при оформлении детей в оздоровительные лагеря.

# Школы в Беларуси # общество # Новости Гродно и Гродненской области

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