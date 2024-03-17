Академия МВД провела день открытых дверей. Офицеры рассказали о порядке поступления и службе

Новости Беларуси. Возможность определиться с будущей профессией. Академия МВД провела день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школьники, кадеты, лицеисты, ребята из патриотических клубов, правовых классов – желающих побольше узнать о специальностях и нюансах учебы в милицейских вузах было немало.

На лекционной части мероприятия с гостями пообщались руководители двух учреждений высшего образования: столичной Академии и Могилевского института МВД. Офицеры ответили на многочисленные вопросы о порядке поступления, медицинских требованиях, образовательном процессе и дальнейшей службе выпускников.

А на открытой площадке свои экспозиции гостям продемонстрировали представители ГАИ, ОМОН, Департамента охраны, Комитета судебных экспертиз.