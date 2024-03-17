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Академия МВД провела день открытых дверей. Офицеры рассказали о порядке поступления и службе

17 марта 2024 11:52
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Новости Беларуси. Возможность определиться с будущей профессией. Академия МВД провела день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школьники, кадеты, лицеисты, ребята из патриотических клубов, правовых классов – желающих побольше узнать о специальностях и нюансах учебы в милицейских вузах было немало.

Академия МВД провела день открытых дверей. Офицеры рассказали о порядке поступления и службе-1

На лекционной части мероприятия с гостями пообщались руководители двух учреждений высшего образования: столичной Академии и Могилевского института МВД. Офицеры ответили на многочисленные вопросы о порядке поступления, медицинских требованиях, образовательном процессе и дальнейшей службе выпускников.

Академия МВД провела день открытых дверей. Офицеры рассказали о порядке поступления и службе-4

А на открытой площадке свои экспозиции гостям продемонстрировали представители ГАИ, ОМОН, Департамента охраны, Комитета судебных экспертиз.

Академия МВД провела день открытых дверей. Офицеры рассказали о порядке поступления и службе-7

Дни открытых дверей Академия проводит несколько раз в год, чтобы помочь молодым людям сделать осознанный выбор. К слову, о желании учиться в ведомственных учреждениях образования потенциальным абитуриентам необходимо заявить не позднее 15 апреля.

# Высшее образование в Беларуси # общество

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