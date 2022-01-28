Полная экипировка пожарного весит 20 кг. Корреспондент СТВ попробовала выполнить упражнение спасателя в форме

Новости Беларуси. Каждый раз заступая на смену, спасатели не знают, какой вызов может поступить, с какой опасностью придется столкнуться, и на помощь в какой беде подоспеть людям, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Первый подъезд, третья квартира. Задымление в квартире. Три кода на выезд.

С момента поступления вызова у спасателей 45 секунд на то, чтобы оказаться за воротами части. 18 секунд – на облачение в экипировку. Таков норматив. Воспользовавшись передышкой в части, попробуем испытать на себе, так ли это легко, как кажется со стороны.

Ну что, будем пробовать? Я за вами повторяю. Боевка сложена особым образом, чтобы в нужный момент в нее оставалось только «нырнуть». Но не все так просто. Дальше застежки-карабины не хотят поддаваться, и время безнадежно упущено.

Глазом моргнуть не успела, а у вас уже все застегнуто. Как проходит боевой вызов бригады МЧС? Показываем всё от выезда из части до спасения пострадавшего – подробнее здесь.

Не очень удобно, если честно. Полная экипировка огнеборца вместе с воздушным баллоном весит больше 20 килограммов. Просто находиться в форме для меня уже испытание, но мы рискнем напроситься на тренировку. Раскатать рукава – одно из базовых упражнений.

– Андрей, что доверите мне попробовать? Какое из упражнений?

– Сделать четырехметровый рукав с разветвлением.

– Хорошо, погнали.

Чтобы проложить линию из гидравлических рукавов, по которой будет подаваться вода, для начала неплохо бы овладеть теорией. Сходу сориентироваться, где какое разветвление и что куда подсоединять, практически невозможно. Буду просто следовать указаниям напарника. Яна Шипко, корреспондент:

А как часто проходят такие тренировки?