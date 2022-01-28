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Полная экипировка пожарного весит 20 кг. Корреспондент СТВ попробовала выполнить упражнение спасателя в форме

28 января 2022 07:49
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Новости Беларуси. Каждый раз заступая на смену, спасатели не знают, какой вызов может поступить, с какой опасностью придется столкнуться, и на помощь в какой беде подоспеть людям, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Полная экипировка пожарного весит 20 кг. Корреспондент СТВ попробовала выполнить упражнение спасателя в форме-1

Первый подъезд, третья квартира. Задымление в квартире. Три кода на выезд.

Полная экипировка пожарного весит 20 кг. Корреспондент СТВ попробовала выполнить упражнение спасателя в форме-4

С момента поступления вызова у спасателей 45 секунд на то, чтобы оказаться за воротами части. 18 секунд – на облачение в экипировку. Таков норматив. Воспользовавшись передышкой в части, попробуем испытать на себе, так ли это легко, как кажется со стороны.

Полная экипировка пожарного весит 20 кг. Корреспондент СТВ попробовала выполнить упражнение спасателя в форме-7

Ну что, будем пробовать? Я за вами повторяю.

Боевка сложена особым образом, чтобы в нужный момент в нее оставалось только «нырнуть». Но не все так просто. Дальше застежки-карабины не хотят поддаваться, и время безнадежно упущено.

Полная экипировка пожарного весит 20 кг. Корреспондент СТВ попробовала выполнить упражнение спасателя в форме-10

Глазом моргнуть не успела, а у вас уже все застегнуто.

Как проходит боевой вызов бригады МЧС? Показываем всё от выезда из части до спасения пострадавшего – подробнее здесь.

Полная экипировка пожарного весит 20 кг. Корреспондент СТВ попробовала выполнить упражнение спасателя в форме-13

Не очень удобно, если честно.

Полная экипировка огнеборца вместе с воздушным баллоном весит больше 20 килограммов. Просто находиться в форме для меня уже испытание, но мы рискнем напроситься на тренировку. Раскатать рукава – одно из базовых упражнений.

Полная экипировка пожарного весит 20 кг. Корреспондент СТВ попробовала выполнить упражнение спасателя в форме-16

Андрей, что доверите мне попробовать? Какое из упражнений?
Сделать четырехметровый рукав с разветвлением.
– Хорошо, погнали.

Полная экипировка пожарного весит 20 кг. Корреспондент СТВ попробовала выполнить упражнение спасателя в форме-19

Чтобы проложить линию из гидравлических рукавов, по которой будет подаваться вода, для начала неплохо бы овладеть теорией. Сходу сориентироваться, где какое разветвление и что куда подсоединять, практически невозможно. Буду просто следовать указаниям напарника.

Яна Шипко, корреспондент:
А как часто проходят такие тренировки?

Полная экипировка пожарного весит 20 кг. Корреспондент СТВ попробовала выполнить упражнение спасателя в форме-22

Андрей Нитиевский, старший инструктор-спасатель ПАСЧ №1 Борисова:
Каждые сутки. В 9 часов начинаются занятия по парам по боевой подготовке.
– То есть если у вас не вызов, то тренировки? И теоретические тоже бывают?
– Да. Разбор пожара после пожара.
Для этого у вас камеры GoPro записывают?
– Да.

# МЧС Беларуси # общество # Яна Шипко # Андрей Нитиевский # Фотофакт

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