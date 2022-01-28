Как проходит боевой вызов бригады МЧС? Показываем всё от выезда из части до спасения пострадавшего

Новости Беларуси. Борисовский гарнизон – один из самых крупных в Минской области. Четыре пожарные аварийно-спасательные части и восемь постов. Программа «Центральный регион» на СТВ приехала в первую часть. Из-за частых выездов сами спасатели прозвали ее «Аварийка». И, судя по всему, неспроста.

Яна Шипко, корреспондент:

19 января свой праздник отмечают представители одной из самых рискованных и благородных профессий. Часто за сухими цифрами статистики о спасенных жизнях и ликвидированных чрезвычайных ситуациях остается за кадром, насколько это тяжело физически и морально. Мы приехали в пожарную часть Борисова, чтобы показать, что стоит за четкими и слаженными действиями пожарных расчетов, и окунуться в будни спасателей.

Яна Шипко:

Служба спасателя – это готовность в любой момент прийти на помощь. Нас согласились взять с собой на выезд. Поедем, постараемся не быть балластом и не сильно мешать спасателям. Борисов-11. Продолжаю движение.

Пока колонна несется с мигалками по городу и легковушки послушно расступаются, поневоле охватывает чувство тревоги. Но ребята в боевках настолько невозмутимы и собраны, что диву даешься, это опыт или особый склад характера. Яна Шипко:

Даже нам неспокойно ехать, тревожно как-то. Вы такие спокойные с виду. Уже привычка?

Антон Невмывако, мастер-спасатель ПАСЧ №1 Борисова:

Конечно. Уже не впервой. Ты знаешь, что делать, знаешь свои инструкции, как что выполнять.

– Вы всегда в одном звене едете?

– Да.

– То есть дружными должны быть?

– Конечно.

Сутками напролет спасатели готовы рисковать собственной жизнью. Потому, пройдя вместе буквально и огонь, и воду, они больше чем коллеги – настоящее братство. Тут любой готов подставить плечо друг другу в сложный или опасный момент. По приезду на вызов такая взаимовыручка и слаженность действий бережет драгоценные секунды. Ведь от малейшего промедления может зависеть чья-то жизнь.

Сигнал поступил из общежития. На одном из этажей возгорание. Спасателям предстоит эвакуировать жильцов и обследовать помещения. Раскроем интригу. Тревога учебная, но по легенде есть пострадавший, и его нужно найти. Полная экипировка пожарного весит 20 кг. Корреспондент СТВ попробовала выполнить упражнение спасателя в форме – смотрите здесь.

Яна Шипко:

Хотя это и учение, выглядит все максимально реалистично. До обнаружения пострадавшего прошли считаные минуты. Попробуем на себе испытать, как проходит эвакуация. Буду сама в роли потерпевшего. Я как будто ощутила волнение, которое в реальности в чрезвычайных ситуациях, наверное, испытывают, чтобы выбраться из места ЧП.

Кажется, ничего сложного – всего лишь 17 метров. Но у меня немели руки, и не думала, что это будет так непросто, потому что на самом деле страшновато. Я еще представляла в этот момент, что испытывают люди, которые реально эвакуируются из горящего помещения. Именно таким способом они спасаются, когда отрезаны огнем, чтобы воспользоваться обычной лестницей.

Даже на учениях выкладываются спасатели по полной. Конечно, в реальности условия гораздо тяжелее. Звенья МЧС порой вынуждены передвигаться практически на ощупь в сильном задымлении. При этом, как бы ни разворачивались события, нельзя поддаваться панике.