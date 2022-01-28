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Как проходит боевой вызов бригады МЧС? Показываем всё от выезда из части до спасения пострадавшего

28 января 2022 07:43
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Новости Беларуси. Борисовский гарнизон – один из самых крупных в Минской области. Четыре пожарные аварийно-спасательные части и восемь постов. Программа «Центральный регион» на СТВ приехала в первую часть. Из-за частых выездов сами спасатели прозвали ее «Аварийка». И, судя по всему, неспроста.

Как проходит боевой вызов бригады МЧС? Показываем всё от выезда из части до спасения пострадавшего-1

Яна Шипко, корреспондент:
19 января свой праздник отмечают представители одной из самых рискованных и благородных профессий. Часто за сухими цифрами статистики о спасенных жизнях и ликвидированных чрезвычайных ситуациях остается за кадром, насколько это тяжело физически и морально. Мы приехали в пожарную часть Борисова, чтобы показать, что стоит за четкими и слаженными действиями пожарных расчетов, и окунуться в будни спасателей.

Как проходит боевой вызов бригады МЧС? Показываем всё от выезда из части до спасения пострадавшего-4

Яна Шипко:
Служба спасателя – это готовность в любой момент прийти на помощь. Нас согласились взять с собой на выезд. Поедем, постараемся не быть балластом и не сильно мешать спасателям.

Борисов-11. Продолжаю движение.

Как проходит боевой вызов бригады МЧС? Показываем всё от выезда из части до спасения пострадавшего-7

Пока колонна несется с мигалками по городу и легковушки послушно расступаются, поневоле охватывает чувство тревоги. Но ребята в боевках настолько невозмутимы и собраны, что диву даешься, это опыт или особый склад характера.

Яна Шипко:
Даже нам неспокойно ехать, тревожно как-то. Вы такие спокойные с виду. Уже привычка?

Как проходит боевой вызов бригады МЧС? Показываем всё от выезда из части до спасения пострадавшего-10

Антон Невмывако, мастер-спасатель ПАСЧ №1 Борисова:
Конечно. Уже не впервой. Ты знаешь, что делать, знаешь свои инструкции, как что выполнять.
– Вы всегда в одном звене едете?
– Да.
То есть дружными должны быть?
– Конечно.

Как проходит боевой вызов бригады МЧС? Показываем всё от выезда из части до спасения пострадавшего-13

Сутками напролет спасатели готовы рисковать собственной жизнью. Потому, пройдя вместе буквально и огонь, и воду, они больше чем коллеги – настоящее братство. Тут любой готов подставить плечо друг другу в сложный или опасный момент. По приезду на вызов такая взаимовыручка и слаженность действий бережет драгоценные секунды. Ведь от малейшего промедления может зависеть чья-то жизнь.

Как проходит боевой вызов бригады МЧС? Показываем всё от выезда из части до спасения пострадавшего-16

Сигнал поступил из общежития. На одном из этажей возгорание. Спасателям предстоит эвакуировать жильцов и обследовать помещения. Раскроем интригу. Тревога учебная, но по легенде есть пострадавший, и его нужно найти.

Полная экипировка пожарного весит 20 кг. Корреспондент СТВ попробовала выполнить упражнение спасателя в форме – смотрите здесь.

Как проходит боевой вызов бригады МЧС? Показываем всё от выезда из части до спасения пострадавшего-19

Яна Шипко:
Хотя это и учение, выглядит все максимально реалистично. До обнаружения пострадавшего прошли считаные минуты. Попробуем на себе испытать, как проходит эвакуация. Буду сама в роли потерпевшего. Я как будто ощутила волнение, которое в реальности в чрезвычайных ситуациях, наверное, испытывают, чтобы выбраться из места ЧП.

Как проходит боевой вызов бригады МЧС? Показываем всё от выезда из части до спасения пострадавшего-22

Кажется, ничего сложного – всего лишь 17 метров. Но у меня немели руки, и не думала, что это будет так непросто, потому что на самом деле страшновато. Я еще представляла в этот момент, что испытывают люди, которые реально эвакуируются из горящего помещения. Именно таким способом они спасаются, когда отрезаны огнем, чтобы воспользоваться обычной лестницей.

Как проходит боевой вызов бригады МЧС? Показываем всё от выезда из части до спасения пострадавшего-25

Даже на учениях выкладываются спасатели по полной. Конечно, в реальности условия гораздо тяжелее. Звенья МЧС порой вынуждены передвигаться практически на ощупь в сильном задымлении. При этом, как бы ни разворачивались события, нельзя поддаваться панике.

Как проходит боевой вызов бригады МЧС? Показываем всё от выезда из части до спасения пострадавшего-28

Александр Приставко, старший помощник начальника центра оперативного управления Борисовского горрайотдела по ЧС:
Сегодня проведены тактико-специальные занятия на базе общежития политехникума, согласно расписанию боевой подготовки. Эти занятия предназначены для повышения уровня боеготовности личного состава. Разрабатывается конспект тактико-специальных занятий, утверждается начальником, согласовывается с руководством объекта и проводится. Проводят все три смены. Физически подготовленные у нас практически все. У нас занятия по физической подготовке проходят, тем более когда человек к нам приходит, он проходит медкомиссию и сдает физическую подготовку. Мы смотрим и принимаем на работу.

# МЧС Беларуси # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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