В 11 лет виртуозно играет на барабанах! Пообщались с талантливым музыкантом из Минска

«Балалайка чарует звуком». Белорус рассказал , почему этот инструмент до сих пор популярен

Этот оглушительный ритм ломает все привычные стереотипы о музыке. За барабанной установкой – 11-летний минчанин Влад Матюшенко. Ему пророчат большое будущее, но мало кто знает, с чего начиналась эта большая громкая история.

Александр Матюшенко:

Фото недавно пересматривали, видео, наверное, где-то было ему год-полтора, когда он начал уже по всяким поверхностям стучать, барабанить. Стучал, стучал и вот достучался. Еще надо стучать.

В какой-то момент родители поняли, что это не просто детская шалость. Влад мог часами выстукивать сложные ритмы, которые услышал по радио или телевизору. Пришлось сдаться и отправить ребенка учиться игре на ударных.