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В 11 лет виртуозно играет на барабанах! Пообщались с талантливым музыкантом из Минска

26 августа 2026 09:48
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Этот оглушительный ритм ломает все привычные стереотипы о музыке. За барабанной установкой – 11-летний минчанин Влад Матюшенко. Ему пророчат большое будущее, но мало кто знает, с чего начиналась эта большая громкая история. 

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В 11 лет виртуозно играет на барабанах! Пообщались с талантливым музыкантом из Минска-2

Александр Матюшенко:
Фото недавно пересматривали, видео, наверное, где-то было ему год-полтора, когда он начал уже по всяким поверхностям стучать, барабанить. Стучал, стучал и вот достучался. Еще надо стучать. 

В какой-то момент родители поняли, что это не просто детская шалость. Влад мог часами выстукивать сложные ритмы, которые услышал по радио или телевизору. Пришлось сдаться и отправить ребенка учиться игре на ударных. 

Подробности в видео

# Музыка # Белорусская музыка

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