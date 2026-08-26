Главный акцент сделан на синий цвет! Узнали, как преобразится Минск ко Дню Города

Минск преображается ко Дню города. Праздничные инсталляции появятся у Национальной библиотеки, в парках и на главных улицах районов. Причем каждую площадку оформят в своем неповторимом стиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный акцент сделан на синий цвет – исторический для Минска. Именно он определяет палитру герба и флага столицы, символизируя величие и духовную защиту. Центром праздника станет площадка у Дворца спорта. Здесь установят масштабное арт-панно, которое преобразит проспект Победителей, где и смонтируют главную концертную сцену.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

Мы хотели сделать такой вариант, чтобы он был понятен всем минчанам и в то же время был стильным и современным. Акцентом нашей графики служит символическое отображение силуэтов самых знаковых зданий нашего города и, конечно, элементы национального орнамента.

Первые элементы оформления появятся на улицах города уже в ближайшие дни. Динамики новому стилю добавят мультимедийные экраны. Декорации будут обновлять постепенно, чтобы к началу торжеств столица полностью погрузилась в атмосферу праздника.