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Песня «Фундаментальные ценности» – певец Виталий Гордей рассказал о новой композиции

26 августа 2026 08:35
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец Виталий Гордей. 

Песня «Фундаментальные ценности» – певец Виталий Гордей рассказал о новой композиции-2

Виталий Гордей, певец:
Хочется всем нам напомнить, что ценности остаются прежними, и что особенно для мужчин они должны быть фундаментальные, незыблемые, и мы, мужчины, должны не забывать про эти фундаментальные ценности. Я считаю, что проходят годы, минуют века, но порядочность, честность, умение прийти слабому на помощь, защитить женщину в сложной жизненной ситуации – это и есть фундаментальная ценность. Оставаться человеком, если сказать одним словом, одной фразой.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # Музыка

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