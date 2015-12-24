«Разные – равные!» Музыкальная сказка «Романс для Мухи со звёздами» с участием необычных актёров

В каждом из нас живет вера в сказку и волшебство. Особенно под Рождество и Новый Год, когда хочется верить в осуществление самых заветных желаний. И кто, как ни дети, ждут этого волшебства больше всех.

Эти ребята заметно волнуются. Ведь их сказка вот-вот случится!

Их жизненная история совсем не похожа на чарующую выдумку: кто-то из них воспитанник дома-интерната, кто-то – с особенностями психо-физического развития.

Но на сцене все иначе – история взлета и падения, любви и возрождения, судьбы и везения. Красивая и разная, смешная и трагичная, со счастливым финалом – музыкальная сказка «Романс для Мухи со звёздами» в исполнении начинающих актеров.

Научиться показывать эмоции и переживания на сцене молодым исполнителям на протяжении длительного времени помогали профессиональные актеры. И осознание того, что проект окончен и придется расставаться, вызывает у них слезы.

Верьте в чудеса и они обязательно сбудутся! Дарите друг другу добро, тепло и любовь - то, чего каждому из нас порой не хватает.

А еще – верьте в сказку. Ведь волшебства много не бывает.