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Кадетское училище переедет в здание на Тикоцкого. Какие новые объекты введут в строй в Минске?

04 августа 2021 13:56
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Новости Беларуси. К новому учебному году в столице введут в строй новый медицинский корпус и несколько объектов образования. Это школа с бассейном в микрорайоне Лошица-9, рассчитанная на 1 020 учащихся, и школа на 750 мест в детском технопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Кадетское училище переедет в здание на Тикоцкого. Какие новые объекты введут в строй в Минске?-1

Также завершается реконструкция здания на улице Тикоцкого, куда переедет кадетское училище. Помимо этого, к 1 сентября планируется ввести новый хирургический корпус на территории Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. В здание переместятся все хирургические отделения с реанимацией и интенсивной терапией, а также откроются новые – микрохирургии, трансплантационной нефрологии и еще одно отделение кардиохирургии.

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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