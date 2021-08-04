Кадетское училище переедет в здание на Тикоцкого. Какие новые объекты введут в строй в Минске?

Новости Беларуси. К новому учебному году в столице введут в строй новый медицинский корпус и несколько объектов образования. Это школа с бассейном в микрорайоне Лошица-9, рассчитанная на 1 020 учащихся, и школа на 750 мест в детском технопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.