Хиты и новинки производства! Жлобинский мясокомбинат представил свои товары на «Продэкспо»
Экспозиция «Сделано в Беларуси» вызывает большой интерес у посетителей выставки «Продэкспо». Гастрономический форум в эти дни развернулся в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из крупнейших событий пищевой промышленности в Восточной Европе, где участвуют более 2 000 компаний из 40 стран. Белорусские предприятия ежегодно принимают участие в этой выставке.
Наиболее масштабные стенды в павильонах с молочной и мясной продукцией. Это флагманские направления отечественного АПК. Так, Жлобинский мясокомбинат представил хиты и новинки производства. Сырокопченая колбаса «Юбилейная» еще не успела поступить в продажу, но уже пришлась по вкусу посетителям выставки. По достоинству оценили также мясной хлебец и полукопченую колбасу «Свиная на дровах».
Сегодня предприятие идет в ногу со временем, модернизирует производственные линии и наращивает экспортные объемы.
Сергей Прудников, генеральный директор Жлобинского мясокомбината:
Санкции особо на нас не повлияли. Нашли поставщиков из Российской Федерации. В плане отгрузок проработали рынки Казахстана и увеличили объемы до 600 %. На рынке Китая рост порядка 120 %. Также нашли покупателей в Грузии и Армении. Конечно, модернизация проводится на предприятии. Надо идти в ногу со временем. Потому что если не будет проводиться модернизация, то получится застой предприятия. Надо что-то менять, двигаться, смотреть новые тренды и быть в рынке.
*На правах рекламы.