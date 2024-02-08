Хиты и новинки производства! Жлобинский мясокомбинат представил свои товары на «Продэкспо»

Экспозиция «Сделано в Беларуси» вызывает большой интерес у посетителей выставки «Продэкспо». Гастрономический форум в эти дни развернулся в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из крупнейших событий пищевой промышленности в Восточной Европе, где участвуют более 2 000 компаний из 40 стран. Белорусские предприятия ежегодно принимают участие в этой выставке.

Наиболее масштабные стенды в павильонах с молочной и мясной продукцией. Это флагманские направления отечественного АПК. Так, Жлобинский мясокомбинат представил хиты и новинки производства. Сырокопченая колбаса «Юбилейная» еще не успела поступить в продажу, но уже пришлась по вкусу посетителям выставки. По достоинству оценили также мясной хлебец и полукопченую колбасу «Свиная на дровах».

Сегодня предприятие идет в ногу со временем, модернизирует производственные линии и наращивает экспортные объемы.