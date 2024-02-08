Новая погранзастава «Мохро» открылась на белорусско-украинском участке границы. Посмотрели, как организована служба

Часть западных денег, выделяемых Украине, идет на милитаризацию нашей южной соседки у границ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь размещены десятки тысяч военных, все приграничье с нами заминировано, разрушены дороги и мосты, фиксируются постоянные провокации. Понятно, что подобная «линия напряжения» не могла остаться без внимания. Беларусь вынуждена реагировать, усиливая свои позиции. В том числе создавая новые погранзаставы. Одна из таких появилась в Ивановском районе. В зоне ответственности заставы «Мохро» – 30-километровый участок белорусско-украинской границы. По своей оснащенности она одна из лучших в стране. Ответ вызовам времени – репортаж Кристины Протосовицкой.

Знакомьтесь, это Джек! Служебный пес взял контрабандиста – по следу шел 15 километров. И таких историй в биографии с десяток. Начальник службы собак пограничной заставы «Мохро» Николай Середа констатирует: без четвероногих помощников на заставе никуда, а теперь и условия для развития на уровне.

Николай Середа, начальник службы собак пограничной заставы «Мохро»:

У нас в деревнях нет возможности заниматься с собаками, а тут все создано. Граница рядом, быстро выезжаем, оперативно. Новый пограничный комплекс на заставе «Мохро» напоминает город в городе. Бытовые удобства для личного состава, оборудованные гаражи, своя заправка, котельная и продовольственный склад.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Более 10 лет пограничная застава «Мохро» не имела своей базы. Теперь это одна из самых современных в стране. Новые единицы техники, собственная спортивная площадка, кинологическая служба, оружейная – все полностью сделано с нуля.

А потому это не просто новоселье, военнослужащие наконец-то получили свой первый служебный дом. Под их надежной защитой участок белорусско-украинской границы протяженностью более 30 километров. Рубеж охраны оборудован сигнализационной системой, видеонаблюдением, инженерными заграждениями. Куда интереснее «начинка»: цифровые системы радиосвязи, приборы наблюдения, техника – под грифом секретно. Время реагирования не превысит 10 минут.

Денис Шкиндер, начальник пограничной заставы «Мохро»:

Застава оснащена всеми новыми технологиями, автомобильной техникой, вооружением и средствами охраны границы, что позволяет выполнять качественно и надежно задачи по охране госграницы. Подробности в видео.

Новая современная застава появилась на одном из ключевых направлений по охране границы. Ситуация вдоль южных рубежей остается напряженной. Провокации со стороны украинских пограничников продолжаются. Риски угроз возрастают и на фоне политической кампании в Беларуси. Причем и с юга, и с запада. Наравне с военными повышенная бдительность и у местного населения.

Александр Неверовский, заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси:

Создана пограничная дружина, которая оказывает содействие пограничникам, видя каких-то чужих людей, признаки, квадрокоптеры, которые залетают на нашу территорию. Это серьезное подспорье. Так было всегда. Сегодня в современных условиях, в которых мы охраняем госграницу, мы возвращаемся к старым, хорошо зарекомендовавшим себя способам охраны границы. В первую очередь речь о воссоздании хорошо вооруженных мобильных маневренных групп, которые всегда, и в советские времена, были хорошим подспорьем для командира пограничного отряда, чтобы прикрывать наиболее неупреждаемые участки границы.